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Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня

Київ • УНН

 • 40088 перегляди

З 1 вересня студенти мають підтверджувати право на відстрочку. Важливо перевірити дані в ЄДЕБО, щоб уникнути скасування відстрочки.

Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня

В Україні перед початком нового навчального року знову актуалізувалося питання відстрочки від мобілізації для студентів. У мережі поширюється інформація про нібито запровадження з 1 вересня жорсткіших перевірок та можливість скасування відстрочки протягом семи днів. Однак частина цих правил не нова та діяла раніше.

УНН розповідає, хто зі студентів має право на відстрочку, як її підтверджують, яку роль відіграють дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти та за яких умов відстрочку можуть скасувати.

Хто зі студентів має право на відстрочку

Право на відстрочку від призову під час мобілізації мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас важлива умова —  послідовність здобуття освіти. Наступний рівень освіти повинен бути вищим за той, який людина вже отримала.

Наприклад, якщо людина після бакалаврату вступає до магістратури, принцип послідовності зберігається. Однак вступ на ще один бакалаврат після вже отриманого ступеня бакалавра сам собою не створює права на студентську відстрочку.

Іншими словами, сам факт вступу до університету ще не завжди гарантує можливість отримати відстрочку. Значення мають форма навчання та попередньо здобутий рівень освіти.

На який термін дають відстрочку студентам

Відстрочка для студентів надається на один семестр, однак її тривалість не може перевищувати шести місяців.

Це правило не нововведення, що почне діяти з 1 вересня 2026 року. Міністерство оборони роз'яснювало його і раніше. Фактично право на відстрочку українські студенти мають періодично підтверджувати відповідно до актуального статусу навчання.

Після завершення строку система повинна знову встановити, чи збереглася відповідна підстава. За наявності актуальних даних у державних реєстрах відстрочку можуть продовжити автоматично.

Чому студентам варто перевірити інформацію в ЄДЕБО

Одне з ключових джерел інформації про навчання в Україні — Єдина державна електронна база з питань освіти. Саме дані ЄДЕБО використовують  системи для перевірки того, чи дійсно військовозобов'язаний навчається, за якою формою, на якому рівні освіти та чи дотримується послідовності його здобуття.

Тому перед початком нового навчального року студентам доцільно переконатися, що інформація про навчання внесена коректно. Помилки або відсутність необхідних відомостей можуть призвести до того, що автоматично підтвердити право на відстрочку система не зможе.

Якщо потрібної інформації у державних реєстрах недостатньо, ТЦК та СП може повідомити військовозобов'язаного про необхідність надати документи для підтвердження підстави.

Коли студент може втратити відстрочку

Право на студентську відстрочку зберігається лише доти, доки існує передбачена законом підстава.

Зокрема, вона може зникнути, якщо студента відрахували із закладу освіти або він перейшов із денної чи дуальної форми навчання на заочну. Також проблема може виникнути, якщо з'ясується, що студент повторно здобуває той самий рівень освіти і принцип послідовності не дотримано.

Саме автоматичний обмін даними між державними реєстрами дозволяє виявляти такі зміни без необхідності чекати, доки людина особисто звернеться до ТЦК.

При цьому канікули або завершення навчального року самі собою не означають втрату права на відстрочку, якщо студент продовжує навчання і його статус зберігається.

Чи справді відстрочку можуть скасувати за сім днів

Чинне законодавство передбачає семиденний строк для скасування відстрочки, якщо до цього відповідні органи встановили, що законних підстав для неї більше немає. Після змін, що їх вніс Кабмін у липні 2026 року, йдеться про сім календарних днів із моменту встановлення відповідних обставин.

Але це не означає, що з 1 вересня всі студентські відстрочки автоматично проходитимуть окрему семиденну перевірку. Цей механізм застосовують тоді, коли система або відповідні органи встановили втрату підстави.

Окремо передбачено, що заяви про надання або переоформлення відстрочки розглядатимуть протягом семи робочих днів. Якщо для перевірки необхідно отримати додаткову інформацію від державних органів, строк може бути продовжений до 15 робочих днів.

Чи можуть студента з відстрочкою направити на ВЛК

Під час дії законної відстрочки військовозобов'язаного за загальним правилом не повинні направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Однак існують винятки. Зокрема, ВЛК може знадобитися при вступі на військову службу за контрактом, у випадках, коли людина має пройти передбачений законодавством повторний медичний огляд, або якщо військовозобов'язаний сам бажає пройти ВЛК.

Аналогічний принцип застосовують і під час розгляду заяви про оформлення чи переоформлення відстрочки: до ухвалення рішення направлення на медичний огляд у загальному випадку не здійснюється.

Студентська відстрочка: чому "правила гри" змінилися у 2026 році

У липні Кабінет міністрів ухвалив постанову №978, яка змінила порядок оформлення, перевірки та переоформлення відстрочок. Документ набув чинності 31 липня.

Основний напрям змін — активніше використання державних реєстрів та автоматизованої перевірки підстав.

Крім того, з'явилася можливість переоформити чинну відстрочку, якщо у військовозобов'язаного виникла інша законна підстава. На час розгляду заяви попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо нову підставу підтвердять, попередня відстрочка припиняється після внесення відповідних даних до реєстру.

Правники, які працюють саме з темою відстрочок від мобілізації, наразі одностайні:  говорити про запровадження саме з 1 вересня 2026 року окремих жорстких перевірок студентів некоректно. Значна частина правил, зокрема шестимісячний строк відстрочки, вимога щодо послідовності освіти та можливість її скасування після втрати підстави, діяла раніше.

Для студентів перед новим семестром головне  перевірити актуальність інформації про навчання в ЄДЕБО та стежити, щоб дані про відстрочку коректно відображалися в державних системах.

Нагадаємо

Як писав УНН, що з 1 вересня 2026 року в Україні підвищується зарплатна вимога для заброньованих працівників до трьох мінімальних зарплат. Сумісників та осіб з іншою відстрочкою враховуватимуть лише за одним місцем роботи.

Олександра Василенко

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