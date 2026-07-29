Иран отклонил предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом - WSJ

Иран отклонил предложение о равном распределении контроля над Ормузским проливом, поставив под угрозу надежды на то, что Тегеран и Вашингтон быстро возобновят переговоры о прекращении войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Отмечается, что Оман предложил временный план установления равных полос контроля, но Тегеран потребовал, чтобы он взял на себя львиную долю водного пути, критически важного для потока мировых поставок нефти.

Входной судоходный маршрут должен полностью находиться под контролем Ирана, в то время как часть выходного маршрута может остаться под контролем Омана. Если они примут предложение, мы перейдем к следующему этапу