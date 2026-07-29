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Иран отклонил предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом - WSJ

Киев • УНН

 • 2540 просмотра

Иран отклонил предложение Омана о равном распределении контроля над Ормузским проливом, потребовав большую часть водного пути. США считают требования Тегерана необоснованными, поскольку пролив является международным водным путем.

Иран отклонил предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом - WSJ

Иран отклонил предложение о равном распределении контроля над Ормузским проливом, поставив под угрозу надежды на то, что Тегеран и Вашингтон быстро возобновят переговоры о прекращении войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Оман предложил временный план установления равных полос контроля, но Тегеран потребовал, чтобы он взял на себя львиную долю водного пути, критически важного для потока мировых поставок нефти.

Входной судоходный маршрут должен полностью находиться под контролем Ирана, в то время как часть выходного маршрута может остаться под контролем Омана. Если они примут предложение, мы перейдем к следующему этапу

- заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

В то же время неназванный американский источник указал изданию, что Тегеран превышает свои полномочия, выдвигая необоснованные требования, ведь "пролив является международным водным путем, и Иран не может контролировать или ограничивать транзит через него".

Напомним

Иран и Оман продолжают переговоры после встречи в Тегеране о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Успех позволит Ирану и США возобновить переговоры о прекращении войны.

рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига24.07.26, 15:59 • 64167 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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