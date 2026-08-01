Генсек ООН назвал соглашение по Газе "единственной хорошей новостью" последних дней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о разоружении ХАМАС и выводе израильских войск из сектора Газа, назвав ее "единственной хорошей новостью" последних дней. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.

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Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке после поездок в Сирию, Иорданию и на Кипр, Гутерриш подчеркнул, что регион больше не может позволить себе новых войн.

Позвольте мне четко заявить: боевые действия должны прекратиться на всех фронтах в регионе – сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш призвал стороны выполнить договоренности

Глава ООН также призвал Израиль и ХАМАС соблюдать достигнутые договоренности о прекращении войны в Газе.

Уже было объявлено о существовании дорожной карты для реализации этих целей. Этой дорожной карты необходимо придерживаться без каких-либо вопросов, скептицизма или решимости подорвать ее – подчеркнул Гутерриш.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о полном разоружении ХАМАС в рамках нового мирного плана, который также предусматривает поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа.

Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки