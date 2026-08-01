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Генсек ООН назвал соглашение по Газе "единственной хорошей новостью" последних дней

Киев • УНН

 • 5166 просмотра

Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о разоружении ХАМАС и выводе израильских войск из сектора Газа. Он призвал стороны соблюдать дорожную карту для прекращения войны.

Генсек ООН назвал соглашение по Газе "единственной хорошей новостью" последних дней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о разоружении ХАМАС и выводе израильских войск из сектора Газа, назвав ее "единственной хорошей новостью" последних дней. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке после поездок в Сирию, Иорданию и на Кипр, Гутерриш подчеркнул, что регион больше не может позволить себе новых войн.

Позвольте мне четко заявить: боевые действия должны прекратиться на всех фронтах в регионе

– сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш призвал стороны выполнить договоренности

Глава ООН также призвал Израиль и ХАМАС соблюдать достигнутые договоренности о прекращении войны в Газе.

Уже было объявлено о существовании дорожной карты для реализации этих целей. Этой дорожной карты необходимо придерживаться без каких-либо вопросов, скептицизма или решимости подорвать ее

– подчеркнул Гутерриш.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о полном разоружении ХАМАС в рамках нового мирного плана, который также предусматривает поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа.

Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки31.07.26, 04:15 • 4513 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Иордания
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Кипр