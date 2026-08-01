Генсек ООН назвал соглашение по Газе "единственной хорошей новостью" последних дней
Киев • УНН
Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о разоружении ХАМАС и выводе израильских войск из сектора Газа. Он призвал стороны соблюдать дорожную карту для прекращения войны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о разоружении ХАМАС и выводе израильских войск из сектора Газа, назвав ее "единственной хорошей новостью" последних дней. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке после поездок в Сирию, Иорданию и на Кипр, Гутерриш подчеркнул, что регион больше не может позволить себе новых войн.
Позвольте мне четко заявить: боевые действия должны прекратиться на всех фронтах в регионе
Гутерриш призвал стороны выполнить договоренности
Глава ООН также призвал Израиль и ХАМАС соблюдать достигнутые договоренности о прекращении войны в Газе.
Уже было объявлено о существовании дорожной карты для реализации этих целей. Этой дорожной карты необходимо придерживаться без каких-либо вопросов, скептицизма или решимости подорвать ее
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о полном разоружении ХАМАС в рамках нового мирного плана, который также предусматривает поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа.
Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки31.07.26, 04:15 • 4513 просмотров