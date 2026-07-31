Пятерых подозреваемых экстрадировали в Украину за неделю, среди них впервые лицо из Иордании

Украина за неделю добилась экстрадиции пяти разыскиваемых лиц из пяти стран. Среди них — подозреваемый в создании преступной организации из Днепра, которого впервые в истории международного сотрудничества выдали Украине из Иордании. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора в течение этой недели обеспечил экстрадицию в Украину пяти разыскиваемых лиц из Иордании, Чехии, Германии, Словакии и Польши - говорится в сообщении.

В Украину переданы:

из Чешской Республики - участник организованной группы, подозреваемый в изготовлении и сбыте поддельных паспортов, водительских удостоверений и других официальных документов;

из Федеративной Республики Германия - лицо, находившееся в розыске по подозрению в совершении кражи;

из Словацкой Республики - лицо, разыскиваемое по подозрению в совершении кражи;

из Республики Польша - участник организованной группы, подозреваемый в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины с использованием поддельных документов и внесением ложных сведений в государственные информационные системы.

из Иорданского Хашимитского Королевства - один из соорганизаторов преступной организации из Днепра, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте психотропных веществ. По данным следствия, незаконный ежемесячный доход организации превышал 12 млн грн.

Экстрадиция из Иорданского Хашимитского Королевства произошла впервые в истории международного сотрудничества между двумя государствами, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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