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Пятерых подозреваемых экстрадировали в Украину за неделю, среди них впервые лицо из Иордании

Киев • УНН

 • 14335 просмотра

Украина добилась экстрадиции пятерых лиц из пяти стран за неделю. Впервые в истории из Иордании выдали подозреваемого в создании преступной организации из Днепра.

Пятерых подозреваемых экстрадировали в Украину за неделю, среди них впервые лицо из Иордании

Украина за неделю добилась экстрадиции пяти разыскиваемых лиц из пяти стран. Среди них — подозреваемый в создании преступной организации из Днепра, которого впервые в истории международного сотрудничества выдали Украине из Иордании. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Офис Генерального прокурора в течение этой недели обеспечил экстрадицию в Украину пяти разыскиваемых лиц из Иордании, Чехии, Германии, Словакии и Польши

- говорится в сообщении.

В Украину переданы:

  • из Чешской Республики - участник организованной группы, подозреваемый в изготовлении и сбыте поддельных паспортов, водительских удостоверений и других официальных документов;
    • из Федеративной Республики Германия - лицо, находившееся в розыске по подозрению в совершении кражи;
      • из Словацкой Республики - лицо, разыскиваемое по подозрению в совершении кражи;
        • из Республики Польша - участник организованной группы, подозреваемый в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины с использованием поддельных документов и внесением ложных сведений в государственные информационные системы.
          • из Иорданского Хашимитского Королевства - один из соорганизаторов преступной организации из Днепра, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте психотропных веществ. По данным следствия, незаконный ежемесячный доход организации превышал 12 млн грн.

            Экстрадиция из Иорданского Хашимитского Королевства произошла впервые в истории международного сотрудничества между двумя государствами, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

            В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции24.07.26, 17:41 • 66567 просмотров

            Ольга Розгон

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