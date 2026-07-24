В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции

В Словакии задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Офис Генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

В Братиславе задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины, которого разыскивали украинские правоохранительные органы. Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат - сообщил Кравченко.

И хотя Генеральный прокурор не называет имени задержанного, УНН стало известно, что речь идет об Андрее Павелко.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали лишь на бумаге. Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки.

Офис Генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста. Это задержание — результат профессионального взаимодействия украинских правоохранителей с компетентными органами Словацкой Республики и эффективного использования механизмов международного правового сотрудничества. Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами считал, что за границей можно спрятаться от закона. Время, расстояние, другая страна или новая жизнь не отменяют ответственности - резюмировал Кравченко.

Экс-президент УАФ Павелко появился в списке лиц, скрывающихся от органов власти

Напомним

В декабре 2025 года экс-президент УАФ Андрей Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. В 2023 году Павелко был отправлен под стражу. А в 2024 фигурант громкого уголовного производства добился отмены ареста. После этого, по информации СМИ, сбежал за границу, воспользовавшись фейковой инвалидностью.