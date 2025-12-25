Экс-президент УАФ Павелко появился в списке лиц, скрывающихся от органов власти

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 15147 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 17189 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 20195 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 16525 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15446 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13106 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 48773 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66066 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32276 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 53621 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 16120 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 14967 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16127 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 14707 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 17106 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
10:58 • 15132 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 48759 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 35630 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 66059 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 53615 просмотра
УНН Lite
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 1480 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 8164 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 14779 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16192 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 20088 просмотра
Экс-президент УАФ Павелко появился в списке лиц, скрывающихся от органов власти

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко включен в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Его обвиняют в присвоении имущества и служебном подлоге, с датой исчезновения 5 ноября 2025 года.

Экс-президент УАФ Павелко появился в списке лиц, скрывающихся от органов власти

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Об этом пишет УНН со ссылкой на базу Министерства внутренних дел.

Детали

Профиль Павелко отображается в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой исчезновения Павелко указывается 5 ноября 2025 года. Отмечается, что его обвиняют по части 5 статьи 192 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (Служебный подлог).

Дополнение

В 2018-2019 годах следователи Нацполиции открыли уголовные производства в отношении руководства УАФ и ее главы Андрея Павелко из-за возможного хищения бюджетных 270 миллионов гривен (11,16 млн долларов), которые были выделены на строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах.

В 2023 году Павелко был отправлен под стражу. В 2024 году Павелко добился отмены ареста.

Ранее СМИ сообщали, что Павелко сбежал за границу, воспользовавшись фейковой инвалидностью.

В октябре Нацполиция сообщила Павелко о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

  • ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;
    • ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно в организации составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

      Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ02.08.23, 16:17 • 287646 просмотров

      Павел Башинский

      Криминал и ЧП
      Национальная полиция Украины
      Министерство внутренних дел Украины