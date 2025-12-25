Экс-президент УАФ Павелко появился в списке лиц, скрывающихся от органов власти
Киев • УНН
Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко включен в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Его обвиняют в присвоении имущества и служебном подлоге, с датой исчезновения 5 ноября 2025 года.
Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Об этом пишет УНН со ссылкой на базу Министерства внутренних дел.
Детали
Профиль Павелко отображается в разделе "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Датой исчезновения Павелко указывается 5 ноября 2025 года. Отмечается, что его обвиняют по части 5 статьи 192 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (Служебный подлог).
Дополнение
В 2018-2019 годах следователи Нацполиции открыли уголовные производства в отношении руководства УАФ и ее главы Андрея Павелко из-за возможного хищения бюджетных 270 миллионов гривен (11,16 млн долларов), которые были выделены на строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах.
В 2023 году Павелко был отправлен под стражу. В 2024 году Павелко добился отмены ареста.
Ранее СМИ сообщали, что Павелко сбежал за границу, воспользовавшись фейковой инвалидностью.
В октябре Нацполиция сообщила Павелко о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
- ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;
- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно в организации составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
