Золото подорожало после решения ФРС сохранить процентные ставки без изменений

Цены на золото выросли после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на усиление инфляционных рисков из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота поднялась на 0,8% и превысила 4100 долларов за унцию после роста на 0,9% накануне. Федеральная резервная система большинством голосов 9 против 3 решила не менять уровень ставок, хотя разногласия среди членов регулятора свидетельствуют об усилении опасений по поводу возобновления инфляционного давления.

Глава ФРС Кевин Уорш подчеркнул, что решение оставить ставки неизменными не означает бездействия регулятора.

Если инфляция продолжит оставаться повышенной в течение прогнозируемого периода, процентные ставки вполне могут быть частью этого решения, но я бы не сказал, что это происходит отдельно – отметил он.

Напряженность на Ближнем Востоке влияет на рынки

Bloomberg отмечает, что с начала войны между США и Ираном более пяти месяцев назад золото подешевело более чем на 20%. Высокие цены на энергоносители поддерживают инфляционное давление и увеличивают вероятность длительного сохранения высоких процентных ставок. В то же время с конца июня драгоценный металл удерживается вблизи уровня поддержки в 4000 долларов за унцию благодаря активизации покупателей.

Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива

Дополнительным фактором неопределенности остается эскалация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести ответный удар на недавнюю атаку Ирана на американскую военную базу в Иордании. Также США и Саудовская Аравия нанесли удары по поддерживаемым Тегераном группировкам в Ираке после сообщений о перехвате беспилотников, которые направлялись к саудовским нефтяным объектам.

"Теперь наша очередь": Трамп после перехвата иранской атаки пригрозил нанести мощный удар