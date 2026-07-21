Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива

Рост цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке вновь актуализировал вопрос курса доллара в Украине. Подробнее о том, чего ожидать от валютного рынка осенью и какие факторы будут определять курс гривны, рассказал специально для УНН главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Детали

По словам эксперта, в государственном бюджете на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,7 гривны за доллар. В то же время, Иван Ус считает, что этот показатель может оказаться завышенным. По его мнению, главным риском для гривны остается ухудшение торгового баланса Украины.

В бюджете Украины на этот год заложена цифра - средний курс гривны к доллару за 2026 год 45 гривен 70 копеек за доллар. Сейчас мы уже во второй половине года и ни разу такого курса не было. В первой половине 2026 года отрицательное сальдо внешней торговли составило 28 миллиардов долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года было 18 миллиардов, что оказывает негативное влияние на национальную валюту - поясняет Иван Ус.

Эксперт обращает внимание, что существенную роль в этом процессе играет импорт энергоресурсов. В частности, Украина покупает значительные объемы топливно-энергетических товаров за рубежом, а их удорожание автоматически увеличивает валютные расходы государства, и именно поэтому мировые цены на нефть напрямую влияют на курс гривны.

Если мы говорим о топливно-энергетических товарах, то за первую половину 2025 года Украина заплатила за них чуть меньше 5 миллиардов долларов. В первой половине 2026 года эта сумма составила почти 7,5 миллиарда долларов. Рост произошел более чем на 50 процентов - это уже оказывает бешеное давление на нашу валюту и будет влиять на нее в дальнейшем - подчеркивает эксперт.

Несмотря на риски, Иван Ус не считает ситуацию критической, потому что, по его словам, украинская экономика продолжает получать значительную международную поддержку, которая помогает удерживать финансовую стабильность. Важным фактором остаются также долгосрочные кредиты и гранты от международных партнеров.

Мы не летим в пропасть именно потому, что имеем поддержку партнеров. Речь идет и о грантах, и о кредитах на очень длительные сроки и на льготных условиях. Такие инструменты помогают удерживать экономику в условиях полномасштабной войны. Пока что эта поддержка выглядит достаточно эффективной - заметил Иван Ус.

Отдельно экономист прокомментировал перспективы украинского рынка горючего. Он отметил, что страна является крупным импортером нефтепродуктов, поэтому изменения на мировом рынке быстро отражаются на внутренних ценах. Впрочем, следствием этого может стать дополнительное инфляционное давление.

Чем выше цены на нефть, тем больше мы платим за импорт. Чем больше мы платим, тем сильнее разгоняется инфляция. Для Украины это очень чувствительный фактор, потому что топливно-энергетические товары занимают одну из самых больших долей в импорте. Соответственно, удорожание нефти может иметь последствия не только для водителей, но и для экономики в целом - подчеркивает Иван Ус.

Среди отраслей, которые первыми могут ощутить последствия дорогого горючего, эксперт называет аграрный сектор и промышленность. По его словам, рост затрат на топливо снижает прибыльность предприятий и влияет на себестоимость продукции, а это может сказаться и на ценах для потребителей.

Если дорожает горючее, это влияет на сельское хозяйство, логистику и промышленность, потому что, например, для сбора урожая нужна техника и горючее. Если затраты растут, уменьшается маржинальность производства. В итоге это создает дополнительное давление на экономику и цены - объясняет эксперт.

Говоря о перспективах курса доллара до конца года, Иван Ус обозначил базовый и кризисный сценарии. Он считает, что постепенное ослабление гривны вероятно, однако резкого обвала пока не ожидается. Впрочем, по его мнению, многое будет зависеть от внешнеэкономической ситуации и развития событий на мировых рынках.

Базовый сценарий заключается в постепенном ослаблении гривны. Я считаю, что средний курс по итогам года будет ниже 45,7 гривны за доллар и может находиться в районе 44,6-44,7 гривны. Кризисным сценарием будет ситуация, если курс доллара приблизится к отметке 48-50 гривен. Вариант свыше 50 гривен за доллар я на данный момент не рассматриваю вовсе - резюмировал Иван Ус.

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