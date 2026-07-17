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The New York Times
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Золото впервые опередило серебро на ювелирном рынке Украины - инфографика

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

С 2020 по 2025 годы 34,7 млн ювелирных изделий прошли государственное клеймение. 58% украшений были серебряными, но золото впервые опередило серебро.

Золото впервые опередило серебро на ювелирном рынке Украины - инфографика

Золото впервые обогнало серебро на украинском ювелирном рынке в период с 2020 по 2025 годы. 34,7 млн ювелирных изделий общим весом 80,6 тонны прошли государственное клеймение, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

1,1 млн украшений получили государственное подтверждение за первый квартал 2026 года.

При этом 58% всех украшений, прошедших государственное клеймение с 2020 года, являются серебряными — 20,8 млн изделий. Ещё 15 млн изделий были золотыми.

В то же время платиновых украшений оказалось лишь 7,2 тысячи. За это время только одно изделие из палладия прошло контроль — это произошло в 2025 году.

В среднем 16% всех изделий, прошедших государственное клеймение за последние шесть лет, являются импортными. В этом году 14% украшений, получивших государственную пробу, были изготовлены не в Украине

- говорится в публикации.

Напомним

Мировые цены на золото опустились ниже $4000 за унцию на фоне обострения конфликта вокруг Ормузского пролива.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Золото
Украина