Двоє іноземців поранені через уламки після перехоплення авіаудару в Абу-Дабі
Київ • УНН
Внаслідок перехоплення авіаудару в ОАЕ постраждали громадяни Йорданії та Єгипту. Влада столиці закликала мешканців залишатися в безпечних місцях.
Двоє людей отримали поранення у двох різних місцях в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах через уламки перехопленого авіаудару, повідомила місцева влада у X у понеділок, пише УНН.
Влада емірату Абу-Дабі відреагувала на два інциденти, пов'язані з падінням уламків після успішного перехоплення їх засобами протиповітряної оборони. Перший інцидент призвів до легких травм громадянина Йорданії, а другий – до травм середньої тяжкості громадянина Єгипту
Вранці, за даними AP, влада Еміратів повідомила про черговий ракетний удар по столиці Абу-Дабі, закликаючи людей залишатися в безпечних місцях.
Як зазначає CNN, країни Перської затоки продовжують повідомляти про нові повітряні атаки, здійснені Тегераном, а Ізраїль заявив, що сьогодні завдав нових ударів по Ірану та Лівану.
Іранські атаки безпілотників та ракет також були перехоплені Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Кувейтом та Катаром. Удари в неділю пошкодили опріснювальну установку в Бахрейні; однак, влада Бахрейну повідомила CNN, що водопостачання не було порушено. Заводи є критично важливою інфраструктурою для Перської затоки, забезпечуючи значну частину питної води регіону.
Тим часом Ізраїль розпочав чергову "хвилю ударів" по тому, що, за словами його військових, було іранськими ракетними пусковими майданчиками та інфраструктурою режиму. Команда CNN у Тегерані повідомила, що в понеділок вранці по столиці пролунали кілька глухих ударів, які, ймовірно, були результатом авіаударів. Ізраїльські військові також заявили, що вони завдали удару по інфраструктурі "Хезболли" в столиці Лівану, Бейруті.
