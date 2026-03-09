Двое иностранцев ранены осколками после перехвата авиаудара в Абу-Даби

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 2462 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
06:12 • 13357 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 35404 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 57637 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 90484 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 53230 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 45880 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33794 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40895 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 82303 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
39%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля9 марта, 02:04 • 15578 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 26938 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 19648 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 12253 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 12077 просмотра
публикации
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 420 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 2482 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 12234 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 90488 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 94098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Объединенные Арабские Эмираты
Венгрия
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 8516 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 12383 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 29886 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 36825 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 38646 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times

Двое иностранцев ранены осколками после перехвата авиаудара в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В результате перехвата авиаудара в ОАЭ пострадали граждане Иордании и Египта. Власти столицы призвали жителей оставаться в безопасных местах.

Двое иностранцев ранены осколками после перехвата авиаудара в Абу-Даби
фото иллюстративное

Два человека получили ранения в двух разных местах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах из-за обломков перехваченного авиаудара, сообщила местная власть в X в понедельник, пишет УНН.

Власти эмирата Абу-Даби отреагировали на два инцидента, связанных с падением обломков после успешного перехвата их средствами противовоздушной обороны. Первый инцидент привел к легким травмам гражданина Иордании, а второй – к травмам средней тяжести гражданина Египта

- сообщили власти Абу-Даби.

Утром, по данным AP, власти Эмиратов сообщили об очередном ракетном ударе по столице Абу-Даби, призывая людей оставаться в безопасных местах.

Как отмечает CNN, страны Персидского залива продолжают сообщать о новых воздушных атаках, совершенных Тегераном, а Израиль заявил, что сегодня нанес новые удары по Ирану и Ливану.

Иранские атаки беспилотников и ракет также были перехвачены Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром. Удары в воскресенье повредили опреснительную установку в Бахрейне; однако власти Бахрейна сообщили CNN, что водоснабжение не было нарушено. Заводы являются критически важной инфраструктурой для Персидского залива, обеспечивая значительную часть питьевой воды региона.

Тем временем Израиль начал очередную "волну ударов" по тому, что, по словам его военных, было иранскими ракетными пусковыми площадками и инфраструктурой режима. Команда CNN в Тегеране сообщила, что в понедельник утром по столице прозвучали несколько глухих ударов, которые, вероятно, были результатом авиаударов. Израильские военные также заявили, что они нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы" в столице Ливана, Бейруте.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро09.03.26, 08:41 • 4016 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Иордания
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Египет