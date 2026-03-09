Двое иностранцев ранены осколками после перехвата авиаудара в Абу-Даби

фото иллюстративное

Два человека получили ранения в двух разных местах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах из-за обломков перехваченного авиаудара, сообщила местная власть в X в понедельник, пишет УНН.

Власти эмирата Абу-Даби отреагировали на два инцидента, связанных с падением обломков после успешного перехвата их средствами противовоздушной обороны. Первый инцидент привел к легким травмам гражданина Иордании, а второй – к травмам средней тяжести гражданина Египта - сообщили власти Абу-Даби.

Утром, по данным AP, власти Эмиратов сообщили об очередном ракетном ударе по столице Абу-Даби, призывая людей оставаться в безопасных местах.

Как отмечает CNN, страны Персидского залива продолжают сообщать о новых воздушных атаках, совершенных Тегераном, а Израиль заявил, что сегодня нанес новые удары по Ирану и Ливану.

Иранские атаки беспилотников и ракет также были перехвачены Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром. Удары в воскресенье повредили опреснительную установку в Бахрейне; однако власти Бахрейна сообщили CNN, что водоснабжение не было нарушено. Заводы являются критически важной инфраструктурой для Персидского залива, обеспечивая значительную часть питьевой воды региона.

Тем временем Израиль начал очередную "волну ударов" по тому, что, по словам его военных, было иранскими ракетными пусковыми площадками и инфраструктурой режима. Команда CNN в Тегеране сообщила, что в понедельник утром по столице прозвучали несколько глухих ударов, которые, вероятно, были результатом авиаударов. Израильские военные также заявили, что они нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы" в столице Ливана, Бейруте.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро