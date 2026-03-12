ЦАХАЛ нанес удар по секретному ядерному объекту Талеган возле Тегерана

Армия обороны Израиля, действуя на основе информации от разведки, нанесла удар по еще одному объекту иранской ядерной программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.

Детали

Комплекс "Талеган" вблизи Тегерана, по данным Израиля, комплекс использовался для разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках проекта "АМАД".

В то же время Иран "принял меры для восстановления комплекса" после первых ударов в октябре 2024 года.

Удар по комплексу "Талган" является одним из ряда ударов, направленных на устранение угрозы иранского ядерного оружия, включая удар по комплексу "Минзадехей" 3 марта 2026 года. Этот удар является частью серии операций, направленных на дальнейшее подрывание ядерных амбиций иранского террористического режима - заявили в ЦАХАЛ.

Напомним

Итальянская военная база в Эрбиле, расположенная в иракском Курдистане, подверглась удару, вероятно, иранским БПЛА. Пострадавших нет.