Представляло интересы США - Швейцария закрыла посольство в Иране

Швейцария временно закрыла свое посольство в Тегеране из-за войны на Ближнем Востоке и роста рисков для безопасности своих дипломатов. Данное посольство представляет интересы США в Иране, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что официальный Берн и в дальнейшем будет выступать посредником в коммуникации между Вашингтоном и Тегераном. Там добавили, что "полномочия третьего государства, в соответствии с которыми Швейцария представляет интересы США в Иране, могут осуществляться независимо от географического расположения".

Дипломатические отношения между США и Ираном были разорваны в 1980 году после захвата американского посольства в Тегеране и последующего кризиса с заложниками. С тех пор Швейцария выступает защитником интересов США.

За год до кризиса с заложниками, то есть в 1979 году, в Иране произошла Исламская революция.

Израильская армия атаковала иранский комплекс для разработки взрывчатки в рамках проекта АМАД.