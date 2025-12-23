Більшість крилатих ракет під час нічної атаки рф 23 грудня перехоплено літаками F-16 - Ігнат
Київ • УНН
Більшість з 34 крилатих ракет, збитих під час нічної атаки рф 23 грудня, перехоплено літаками F-16. Три "Кинджали" не досягли цілей, хоча не були перехоплені Patriot.
Більшість крилатих ракет під час нічної атаки рф у ніч на 23 грудня було перехоплено літаками F-16. Про це заявив в ефірі "Київ24" начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
"Кинджали", як ми вже сказали, хоч не перехоплені Patriot, але цілей своїх не досягли. І з 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені
Нагадаємо
росія вночі атакувала Україну 635 дронами і 38 ракетами, у тому числі 3 "Кинджалами", збито або придушено 587 безпілотників і 34 крилаті ракети, три ворожі аеробалістичні ракети не досягли цілей.