12:03 • 6058 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 6228 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 10526 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 7638 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12125 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19642 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35888 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51878 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79488 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44605 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Більшість крилатих ракет під час нічної атаки рф 23 грудня перехоплено літаками F-16 - Ігнат

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Більшість з 34 крилатих ракет, збитих під час нічної атаки рф 23 грудня, перехоплено літаками F-16. Три "Кинджали" не досягли цілей, хоча не були перехоплені Patriot.

Більшість крилатих ракет під час нічної атаки рф 23 грудня перехоплено літаками F-16 - Ігнат

Більшість крилатих ракет під час нічної атаки рф у ніч на 23 грудня було перехоплено літаками F-16. Про це заявив в ефірі "Київ24" начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

"Кинджали", як ми вже сказали, хоч не перехоплені Patriot, але цілей своїх не досягли. І з 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені 

- сказав Ігнат.

Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну 635 дронами і 38 ракетами, у тому числі 3 "Кинджалами", збито або придушено 587 безпілотників і 34 крилаті ракети, три ворожі аеробалістичні ракети не досягли цілей.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Юрій Ігнат
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Україна
F-16 Fighting Falcon