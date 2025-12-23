Під час атаки рф знешкоджено 587 з 635 дронів і 34 з 38 ракет: росія запустила 3 "Кинджали", але аеробалістика не досягла цілей
Київ • УНН
Вночі 23 грудня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 635 БпЛА та 38 ракет, серед яких 3 "Кинджали". Сили ППО збили або придушили 587 безпілотників та 34 крилаті ракети, три "Кинджали" не досягли цілей.
росія вночі атакувала Україну 635 дронами і 38 ракетами, у тому числі 3 "Кинджалами", збито або придушено 587 безпілотників і 34 крилаті ракети, три ворожі аеробалістичні ракети не досягли цілей, повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів", - ідеться у повідомленні.
Серед них, як вказано:
- 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Крим (близько 400 із них – «шахеди»);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Рязанська обл., рф);
- 35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, рф).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль: 587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К. Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)
Ворог продовжує атаку безпілотниками.