08:27 • 4624 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 14448 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 31345 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 47616 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 71880 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 42899 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36245 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30214 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25966 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21885 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Під час атаки рф знешкоджено 587 з 635 дронів і 34 з 38 ракет: росія запустила 3 "Кинджали", але аеробалістика не досягла цілей

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Вночі 23 грудня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 635 БпЛА та 38 ракет, серед яких 3 "Кинджали". Сили ППО збили або придушили 587 безпілотників та 34 крилаті ракети, три "Кинджали" не досягли цілей.

Під час атаки рф знешкоджено 587 з 635 дронів і 34 з 38 ракет: росія запустила 3 "Кинджали", але аеробалістика не досягла цілей

росія вночі атакувала Україну 635 дронами і 38 ракетами, у тому числі 3 "Кинджалами", збито або придушено 587 безпілотників і 34 крилаті ракети, три ворожі аеробалістичні ракети не досягли цілей, повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів", - ідеться у повідомленні.

Серед них, як вказано:

  • 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Крим (близько 400 із них – «шахеди»);
    • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків - Рязанська обл., рф);
      • 35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, рф).

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль: 587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К. Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)

        - вказали у ПС ЗСУ.

        Ворог продовжує атаку безпілотниками. 

        Юлія Шрамко

