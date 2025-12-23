$42.150.10
08:27 • 4640 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 14472 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 31369 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 47639 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 71919 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 42911 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36255 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30219 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25971 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21886 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Во время атаки рф обезврежено 587 из 635 дронов и 34 из 38 ракет: россия запустила 3 "Кинжала", но аэробаллистика не достигла целей

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Ночью 23 декабря россия совершила комбинированный удар по Украине, применив 635 БПЛА и 38 ракет, среди которых 3 "Кинжала". Силы ПВО сбили или подавили 587 беспилотников и 34 крылатые ракеты, три "Кинжала" не достигли целей.

Во время атаки рф обезврежено 587 из 635 дронов и 34 из 38 ракет: россия запустила 3 "Кинжала", но аэробаллистика не достигла целей

Россия ночью атаковала Украину 635 дронами и 38 ракетами, в том числе 3 "Кинжалами", сбито или подавлено 587 беспилотников и 34 крылатые ракеты, три вражеские аэробаллистические ракеты не достигли целей, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 декабря (с 18:00 22 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

"В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА различных типов", - говорится в сообщении.

Среди них, как указано:

  • 635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Крым (около 400 из них – «шахеды»);
    • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков - Рязанская обл., рф);
      • 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская область, рф).

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель: 587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К. Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются)

        - указали в ВС ВСУ.

        Враг продолжает атаку беспилотниками.

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Энергетика
        Война в Украине
        Электроэнергия
        Х-101
        Курск
        Курская область
        Военно-воздушные силы Украины
        Х-47М2 "Кинжал"
        Шахед-136
        9К720 Искандер
        Крым
        Украина