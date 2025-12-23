Во время атаки рф обезврежено 587 из 635 дронов и 34 из 38 ракет: россия запустила 3 "Кинжала", но аэробаллистика не достигла целей

Россия ночью атаковала Украину 635 дронами и 38 ракетами, в том числе 3 "Кинжалами", сбито или подавлено 587 беспилотников и 34 крылатые ракеты, три вражеские аэробаллистические ракеты не достигли целей, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 декабря (с 18:00 22 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

"В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА различных типов", - говорится в сообщении.

Среди них, как указано:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель: 587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К. Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются)