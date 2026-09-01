Энергетики разбирают завалы и ремонтируют ТЭЦ после российского удара в Одессе - когда восстановят сеть

Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов

Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов

Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов

Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро

Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро

Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро

Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро

БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро

БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро

БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро

БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро