Энергетики разбирают завалы и ремонтируют ТЭЦ после российского удара в Одессе - когда восстановят сеть
Киев • УНН
Враг атаковал Одесский регион в ночь на 1 сентября, применив ударные БПЛА, реактивные дроны и управляемые авиационные бомбы. В результате российской атаки в ночь на 1 сентября было повреждено основное и вспомогательное оборудование Одесской ТЭЦ. В тот же день в Одессе начались перебои с электроснабжением.
Спасатели продолжают разбирать завалы после недавних российских атак на Одесскую ТЭЦ группы "Нафтогаз". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
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Как отметили в группе, часть основного и вспомогательного оборудования повреждена, разбор завалов продолжается.
После этого будет проведена полная оценка состояния ТЭЦ и последствий атаки. Координируем действия со всеми ответственными службами и местными властями
Контекст
В ночь на 31 августа российские оккупанты осуществили массированную атаку на Одессу, в результате которой пострадала инфраструктура города. По данным СМИ и Telegram-каналов, враг применил ударные беспилотники типа "Шахед", реактивные дроны "Бандероль" и управляемые авиабомбы.
В то же время отдельные украинские информационные ресурсы утверждают, что Одесса впервые подверглась массированной атаке с применением управляемых авиабомб.
В тот же вечер в городе начались перебои с электроснабжением.
Напомним
Россия нарастила количество реактивных дронов для атак на Украину, в том числе на столичный регион, применив таких в июле в пять раз больше, чем в июне, и, по оценкам, в августе тенденция продолжилась, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По прогнозам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, "шахедный" террор Киева российская армия планирует продолжать как минимум до парламентских выборов в РФ, то есть до 18–20 сентября. Это, по его мнению, позволяет российским властям показывать своим избирателям "впечатляющую картинку победы, которой они не ощущают на поле боя".