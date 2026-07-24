Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью

В ВСУ давно действует запрет на проведение публичных мероприятий и массовых собраний. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

В Вооруженных Силах давно запрещено проведение мероприятий, и публичных мероприятий, и соответственно массовые собрания, скопления, потому что это безопасность

Юрий Игнат также подчеркнул, что о требованиях безопасности необходимо помнить не только военным, но и гражданским.

И об этом нужно помнить и всем гражданским, потому что мы страна в состоянии войны, и соблюдать эти требования нужно в любое время - днем или ночью, и мероприятия планировать в соответствии с требованиями безопасности