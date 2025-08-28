Уряд зобов'язав погоджувати масові заходи з військовим командуванням

Уряд зобов'язав погоджувати проведення масових заходів із військовим командуванням та з дотриманням вимог безпеки. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, коментуючи концерт у Софіївській Борщагівці у четвер, 28 серпня, передає УНН.

Інформую, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог - йдеться у дописі чиновника.

За словами Калашника, сьогодні захід не мав такого погодження, внаслідок чого він звернувся до правоохоронців.

Очільник КОВА наголосив, що його обурює те, що ці в дні в Києві та області оголошено жалобу за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 28 серпня. За його словами, коли українці схиляють голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими.

Концерт зупинено, а люди розійшлися.

"Адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради. Дякую керівництву Головного управління Національної поліції у Київській області за швидку реакцію. Безпека людей і шана до пам’яті загиблих — найголовніше", — додав Калашник.

Нагадаємо

29 серпня оголошено Днем жалоби через загибель дорослих та дітей внаслідок удару рф по Києву.

Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці