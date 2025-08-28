Уряд зобов'язав погоджувати масові заходи з військовим командуванням

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 16120 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 29829 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 96524 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 52187 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 65621 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 105862 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 119789 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 103623 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116468 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84034 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.4м/с
60%
752мм
Популярнi новини
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 85105 перегляди
Жертвами російської атаки на Київ стали вже 16 людей28 серпня, 11:18 • 8136 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo28 серпня, 11:55 • 21310 перегляди
Плетенчук: росіяни завдали удару по кораблю ВМС України, є загиблий28 серпня, 12:11 • 10512 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 50132 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 16118 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 50148 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 96507 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 190823 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 193180 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 123258 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 153608 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 155224 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 146234 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 176889 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Уряд зобов'язав погоджувати масові заходи з військовим командуванням

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Уряд України зобов'язав погоджувати проведення масових заходів із військовим командуванням та дотриманням вимог безпеки. Концерт у Софіївській Борщагівці зупинено, на організаторів складено адмінматеріали.

Уряд зобов'язав погоджувати масові заходи з військовим командуванням

Уряд зобов'язав погоджувати проведення масових заходів із військовим командуванням та з дотриманням вимог безпеки. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, коментуючи концерт у Софіївській Борщагівці у четвер, 28 серпня, передає УНН.

Інформую, що цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів — усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог

- йдеться у дописі чиновника.

За словами Калашника, сьогодні захід не мав такого погодження, внаслідок чого він звернувся до правоохоронців.

Очільник КОВА наголосив, що його обурює те, що ці в дні в Києві та області оголошено жалобу за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 28 серпня. За його словами, коли українці схиляють голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими.

Концерт зупинено, а люди розійшлися. 

"Адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради. Дякую керівництву Головного управління Національної поліції у Київській області за швидку реакцію. Безпека людей і шана до пам’яті загиблих — найголовніше", — додав Калашник.

Нагадаємо

29 серпня оголошено Днем жалоби через загибель дорослих та дітей внаслідок удару рф по Києву. 

Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці28.08.25, 12:04 • 6264 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Національна поліція України
Київська область
Київ