Ексклюзив
07:27 • 20364 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 41245 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 45017 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 78736 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 57179 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 70879 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 181411 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 89862 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54781 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67489 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці

Київ • УНН

 • 3972 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві.

Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці

Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у четвер у Telegram, пише УНН.

У Київській області 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Державні прапори будуть приспущені, усі розважальні заходи скасовані

- повідомив Калашник.

Також він надав інформацію щодо наслідків масованої ворожої атаки на Київщину.

"росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин. Зафіксовані пошкодження у чотирьох районах: Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському", - написав Калашник і перелічив:

  • постраждала обласна клінічна лікарня, що знаходиться у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього;
    • пошкоджено 19 приватних житлових будинків і 1 квартиру в багатоповерхівці;
      • пошкоджено 4 автомобілі.

        "У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка - він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Надана вся медична допомога у місцевій лікарні, наразі він знаходиться на амбулаторному спостереженні", - повідомив Калашник.

        Наслідки атаки, з його слів, фіксуються й надалі. 

        "Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Завдяки їх роботі вдалося перехопити сім десятків ворожих дронів. Це рекордна кількість знищених цілей за ніч. Але головніше, що це збережені життя людей, захищені села та міста Київщини. Ми продовжуємо розвивати та масштабувати цей проєкт", - наголосив Калашник.

        Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.

        Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитини28.08.25, 12:22 • 5928 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніКиївська область