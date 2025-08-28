Атака рф на Київщині зачепила чотири райони, у регіоні жалоба за жертвами удару рф по столиці

Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у четвер у Telegram, пише УНН.

У Київській області 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Державні прапори будуть приспущені, усі розважальні заходи скасовані - повідомив Калашник.

Також він надав інформацію щодо наслідків масованої ворожої атаки на Київщину.

"росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин. Зафіксовані пошкодження у чотирьох районах: Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському", - написав Калашник і перелічив:

постраждала обласна клінічна лікарня, що знаходиться у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього;

пошкоджено 19 приватних житлових будинків і 1 квартиру в багатоповерхівці;

пошкоджено 4 автомобілі.

"У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка - він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Надана вся медична допомога у місцевій лікарні, наразі він знаходиться на амбулаторному спостереженні", - повідомив Калашник.

Наслідки атаки, з його слів, фіксуються й надалі.

"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Завдяки їх роботі вдалося перехопити сім десятків ворожих дронів. Це рекордна кількість знищених цілей за ніч. Але головніше, що це збережені життя людей, захищені села та міста Київщини. Ми продовжуємо розвивати та масштабувати цей проєкт", - наголосив Калашник.

Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.

Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитини