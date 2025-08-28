Правительство обязало согласовывать массовые мероприятия с военным командованием

Правительство обязало согласовывать проведение массовых мероприятий с военным командованием и с соблюдением требований безопасности. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, комментируя концерт в Софиевской Борщаговке в четверг, 28 августа, передает УНН.

Информирую, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий — все мероприятия могут проходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности - говорится в сообщении чиновника.

По словам Калашника, сегодня мероприятие не имело такого согласования, в результате чего он обратился к правоохранителям.

Глава КОВА подчеркнул, что его возмущает то, что в эти дни в Киеве и области объявлен траур по погибшим в результате российского массированного обстрела в ночь на 28 августа. По его словам, когда украинцы склоняют головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы.

Концерт остановлен, а люди разошлись.

"Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета. Благодарю руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области за быструю реакцию. Безопасность людей и уважение к памяти погибших — самое главное", — добавил Калашник.

Напомним

29 августа объявлен Днем траура из-за гибели взрослых и детей в результате удара РФ по Киеву.