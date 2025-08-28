$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 5314 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 15705 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 11260 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 26132 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 70890 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 98809 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 92796 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112268 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81359 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81382 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
У Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби по загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва

Київ • УНН

 • 40 перегляди

29 серпня у Харкові та Сумах оголошено Днем жалоби через загибель дорослих та дітей внаслідок удару рф по Києву. Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 19 осіб.

У Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби по загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва

У Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву дорослих і дітей. Про це повідомили на своїх сторінках у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, пише УНН.

Деталі

Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголошено День жалоби за загиблими в Києві. Світла пам'ять. Наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих

- повідомив Синєгубов.

В свою чергу, Артем Кобзар також повідомив, що в місті 29 серпня буде оголошено день жалоби по загиблих мешканцях Києва.

У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася 28 серпня 2025 року внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, серед них і діти, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 29 серпня 2025 року Днем жалоби

- написав Кобзар.

Доповнення

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.

Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Олег Синєгубов
Суми
Київ
Харків