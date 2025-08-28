У Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби по загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва
Київ • УНН
29 серпня у Харкові та Сумах оголошено Днем жалоби через загибель дорослих та дітей внаслідок удару рф по Києву. Кількість жертв російського удару по Києву зросла до 19 осіб.
У Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву дорослих і дітей. Про це повідомили на своїх сторінках у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, пише УНН.
Деталі
Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголошено День жалоби за загиблими в Києві. Світла пам'ять. Наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих
В свою чергу, Артем Кобзар також повідомив, що в місті 29 серпня буде оголошено день жалоби по загиблих мешканцях Києва.
У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася 28 серпня 2025 року внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, серед них і діти, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 29 серпня 2025 року Днем жалоби
Доповнення
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.
Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві.