У Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби по загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва

У Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву дорослих і дітей. Про це повідомили на своїх сторінках у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, пише УНН.

Деталі

Завтра, 29 серпня, у Харківській області оголошено День жалоби за загиблими в Києві. Світла пам'ять. Наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих - повідомив Синєгубов.

В свою чергу, Артем Кобзар також повідомив, що в місті 29 серпня буде оголошено день жалоби по загиблих мешканцях Києва.

У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася 28 серпня 2025 року внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, серед них і діти, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 29 серпня 2025 року Днем жалоби - написав Кобзар.

Доповнення

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.

Внаслідок нічної атаки рф зачепило чотири райони у Київській області, обласну клінічну лікарню у столиці, в області є постраждалий. У регіоні 29 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві.