В Харькове и Сумах 29 августа объявили Днем траура по погибшим в результате массированного обстрела Киева

В Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву взрослых и детей. Об этом сообщили на своих страницах в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, пишет УНН.

Подробности

Завтра, 29 августа, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в Киеве. Светлая память. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщил Синегубов.

В свою очередь, Артем Кобзарь также сообщил, что в городе 29 августа будет объявлен день траура по погибшим жителям Киева.

В связи с ужасной трагедией, произошедшей 28 августа 2025 года в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, среди них и дети, в Сумской городской территориальной общине объявлен 29 августа 2025 года Днем траура - написал Кобзарь.

Дополнение

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв российского удара по Киеву возросло до 19 человек.

В результате ночной атаки рф затронуло четыре района в Киевской области, областную клиническую больницу в столице, в области есть пострадавший. В регионе 29 августа объявлен День траура по погибшим в результате российского обстрела в Киеве.