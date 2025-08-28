$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 106 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 7752 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 22489 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 14634 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 29461 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 74043 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 100609 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 93816 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112621 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81588 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В Харькове и Сумах 29 августа объявили Днем траура по погибшим в результате массированного обстрела Киева

Киев • УНН

 • 446 просмотра

29 августа в Харькове и Сумах объявлен Днем траура из-за гибели взрослых и детей в результате удара рф по Киеву. Число жертв российского удара по Киеву возросло до 19 человек.

В Харькове и Сумах 29 августа объявили Днем траура по погибшим в результате массированного обстрела Киева

В Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву взрослых и детей. Об этом сообщили на своих страницах в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, пишет УНН.

Подробности

Завтра, 29 августа, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в Киеве. Светлая память. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших

- сообщил Синегубов.

В свою очередь, Артем Кобзарь также сообщил, что в городе 29 августа будет объявлен день траура по погибшим жителям Киева.

В связи с ужасной трагедией, произошедшей 28 августа 2025 года в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, среди них и дети, в Сумской городской территориальной общине объявлен 29 августа 2025 года Днем траура

- написал Кобзарь.

Дополнение

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв российского удара по Киеву возросло до 19 человек.

В результате ночной атаки рф затронуло четыре района в Киевской области, областную клиническую больницу в столице, в области есть пострадавший. В регионе 29 августа объявлен День траура по погибшим в результате российского обстрела в Киеве.

