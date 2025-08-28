Удар рф по Києву 28 серпня: загинуло вже 19 людей
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості загиблих до 19 осіб. Це наслідок російського удару по Києву 28 серпня.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 19. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб
Нагадаємо
