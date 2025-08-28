Удар рф по Києву 28 серпня: загинуло вже 19 людей

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 19. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб - написав Ткаченко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що через російський удар по Синельниківському району Дніпропетровської області від російської авіабомби загинув 49-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення.

Також УНН повідомляв, що у Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.