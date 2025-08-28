Удар РФ по Киеву 28 августа: погибло уже 19 человек

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 19. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами, по информации служб, еще может находиться до 10 человек - написал Ткаченко.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за российского удара по Синельниковскому району Днепропетровской области от российской авиабомбы погиб 49-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения.

Также УНН сообщал, что в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.