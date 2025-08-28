Авіаудар рф по Синельниківщині: ворожа бомба вбила чоловіка, є поранені, зруйновані будинки

На Синельниківщині, що у Дніпропетровській області, внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Маломихайлівській громаді загинув 49-річний чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За словами очільника військової адміністрації, ще четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Унаслідок удару зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, частина осель залишилася без дахів та вікон.

На Синельниківщині загинув 49-річний чоловік. Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи. Співчуття тим, хто втратив близьку людину - написав в Телеграм Лисак.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 16 осіб, серед них четверо дітей. Статистика жертв продовжує зростати.

Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про антирекорд запуску ракет і БПЛА з боку рф, а також про високі показники збиття.