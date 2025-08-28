Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 6892 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 20335 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 13575 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 28418 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 73069 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 100030 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 93479 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 112499 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81516 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81441 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 83209 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 50866 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 58170 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 110979 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 47502 перегляди
Публікації
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 9546 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 20335 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 154254 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 156770 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 238651 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 102259 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 133598 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 135196 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 129150 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 160976 перегляди
Актуальне
COVID-19
TikTok
Свіфт
The New York Times
E-6 Mercury

Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат

Київ • УНН

 • 8180 перегляди

Неймовірну кількість шахедів та ракет запустив ворог. Втім Сили оборони працюють. Страшних наслідків уникнути повною міроюне вдалося. Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив і про антирекорд смертоносного запуску з боку рф, і про високі показники збиття.

Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат

Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні нагадав, що збиті цілі нікуди не дінуться, - вони будуть падати і завдавати шкоди на землі.

Передає УНН із посиланням на "Єдині новини".

Деталі

Юрій Ігнат роз’яснив у тв-ефірі, що окупанти випустили минулої ночі 629 засобів повітряного нападу, зокрема летіло майже 600 БпЛА.

З них аеробалістичні ракети "Кинджал". Також ракети повітряного базування Ха-101. А також "Іскандери".

Київ під ударом балістики: серія вибухів лунає у столиці28.08.25, 03:11 • 5922 перегляди

Нагадавши про вразливість через специфіку дії балістичних ракет, представник Повітряних сил ЗСУ повідомив результати протидії атаці:

7 з 9 балістичних ракет сьогодні були збиті. Це надзвичайно високий показник. Враховуючи ще й ракету "Кинджал". Також були збиті 18 з 20 ракет Ха-101.

- повідомив Ігнат.

Щодо влучань, Ігнат зауважив наступне.

Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання. Також 2, або 5 ракет – можна назвати офіційним влучанням. Але в десятках локацій збиті дрони та ракети. Але вони нікуди не дінуться, а будуть падати і завдавати шкоди на землі. Тому за цими цифрами стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони. Працювали F-16 та усі засоби, серед яких РЕБ, Зенітно-ракетні війська.

- пояснив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил

Наслідки жахливі, але показники збиття високі незважаючи на жахливі наслідки для столиці України, - резюмував Ігнат.

 Це один з антирекордів, про які ми завжди говоримо. Це терористична атака росії. В епіцентрі удару столиця. Бачимо жахливі наслідки із загибелю дітей. Безумовно щирі співчуття всім, хто втратив близьких.

- заявив у ефірі єдиного телемарафону військовий. 

Нагадаємо

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв, серед них троє дітей. 38 осіб, включаючи шість неповнолітніх, отримали травми різного ступеню складності.

Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози31.07.25, 11:26 • 4145 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в Україні