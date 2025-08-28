Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат

Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні нагадав, що збиті цілі нікуди не дінуться, - вони будуть падати і завдавати шкоди на землі.

Передає УНН із посиланням на "Єдині новини".

Деталі

Юрій Ігнат роз’яснив у тв-ефірі, що окупанти випустили минулої ночі 629 засобів повітряного нападу, зокрема летіло майже 600 БпЛА.

З них аеробалістичні ракети "Кинджал". Також ракети повітряного базування Ха-101. А також "Іскандери".

Київ під ударом балістики: серія вибухів лунає у столиці

Нагадавши про вразливість через специфіку дії балістичних ракет, представник Повітряних сил ЗСУ повідомив результати протидії атаці:

7 з 9 балістичних ракет сьогодні були збиті. Це надзвичайно високий показник. Враховуючи ще й ракету "Кинджал". Також були збиті 18 з 20 ракет Ха-101. - повідомив Ігнат.

Щодо влучань, Ігнат зауважив наступне.

Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання. Також 2, або 5 ракет – можна назвати офіційним влучанням. Але в десятках локацій збиті дрони та ракети. Але вони нікуди не дінуться, а будуть падати і завдавати шкоди на землі. Тому за цими цифрами стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони. Працювали F-16 та усі засоби, серед яких РЕБ, Зенітно-ракетні війська. - пояснив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил

Наслідки жахливі, але показники збиття високі незважаючи на жахливі наслідки для столиці України, - резюмував Ігнат.

Це один з антирекордів, про які ми завжди говоримо. Це терористична атака росії. В епіцентрі удару столиця. Бачимо жахливі наслідки із загибелю дітей. Безумовно щирі співчуття всім, хто втратив близьких. - заявив у ефірі єдиного телемарафону військовий.

Нагадаємо

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв, серед них троє дітей. 38 осіб, включаючи шість неповнолітніх, отримали травми різного ступеню складності.

Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози