Масована атака рф по Києву: один з антирекордів, але більшість балістики була збита - Ігнат

Неймовірну кількість шахедів та ракет запустив ворог. Втім Сили оборони працюють. Страшних наслідків уникнути повною міроюне вдалося. Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив і про антирекорд смертоносного запуску з боку рф, і про високі показники збиття.
Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні нагадав, що збиті цілі нікуди не дінуться, - вони будуть падати і завдавати шкоди на землі.
Юрій Ігнат роз’яснив у тв-ефірі, що окупанти випустили минулої ночі 629 засобів повітряного нападу, зокрема летіло майже 600 БпЛА.
З них аеробалістичні ракети "Кинджал". Також ракети повітряного базування Ха-101. А також "Іскандери".
Нагадавши про вразливість через специфіку дії балістичних ракет, представник Повітряних сил ЗСУ повідомив результати протидії атаці:
7 з 9 балістичних ракет сьогодні були збиті. Це надзвичайно високий показник. Враховуючи ще й ракету "Кинджал". Також були збиті 18 з 20 ракет Ха-101.
Щодо влучань, Ігнат зауважив наступне.
Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання. Також 2, або 5 ракет – можна назвати офіційним влучанням. Але в десятках локацій збиті дрони та ракети. Але вони нікуди не дінуться, а будуть падати і завдавати шкоди на землі. Тому за цими цифрами стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони. Працювали F-16 та усі засоби, серед яких РЕБ, Зенітно-ракетні війська.
Наслідки жахливі, але показники збиття високі незважаючи на жахливі наслідки для столиці України, - резюмував Ігнат.
Це один з антирекордів, про які ми завжди говоримо. Це терористична атака росії. В епіцентрі удару столиця. Бачимо жахливі наслідки із загибелю дітей. Безумовно щирі співчуття всім, хто втратив близьких.
Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв, серед них троє дітей. 38 осіб, включаючи шість неповнолітніх, отримали травми різного ступеню складності.
