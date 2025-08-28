Массированная атака РФ по Киеву: один из антирекордов, но большая часть баллистики была сбита - Игнат
Киев • УНН
Невероятное количество шахедов и ракет запустил враг. Впрочем, Силы обороны работают. Страшных последствий избежать в полной мере не удалось. Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Инат объяснил и об антирекорде смертоносного запуска со стороны рф, и о высоких показателях сбития.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне напомнил, что сбитые цели никуда не денутся - они будут падать и наносить ущерб на земле.
Детали
Юрий Игнат разъяснил в тв-эфире, что оккупанты выпустили минувшей ночью 629 средств воздушного нападения, летело почти 600 БпЛА.
Из них аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также ракеты воздушного базирования Х-101. А также "Искандеры".
Напомнив об уязвимости из-за специфики действия баллистических ракет, представитель Воздушных сил ВСУ сообщил результаты противодействия атаке:
7 из 9 баллистических ракет сегодня были сбиты. Это чрезвычайно высокий показатель. Учитывая еще и ракету "Кинжал". Также были сбиты 18 из 20 ракет Х-101.
Относительно попаданий Игнат отметил следующее.
Около 30 дронов не были сбиты. Есть прямые попадания. Также 2 или 5 ракет – можно назвать официальным попаданием. Но в десятках локаций сбиты дроны и ракеты. Но они никуда не денутся, а будут падать и наносить ущерб на земле. Поэтому за этими цифрами стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны. Работали F-16 и все средства, среди которых РЭБ, Зенитно-ракетные войска.
Последствия ужасны, но показатели сбития высоки, несмотря на ужасные последствия для столицы Украины, — резюмировал Игнат.
Это один из антирекордов, о которых мы всегда говорим. Это террористическая атака россии. В эпицентре удара столица. Видим ужасные последствия с гибелью детей. Безусловно, искренние соболезнования всем, кто потерял близких.
Напомним
Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам, среди них трое детей. 38 человек, включая шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени сложности.
