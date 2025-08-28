Массированная атака РФ по Киеву: один из антирекордов, но большая часть баллистики была сбита - Игнат

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
07:27 • 16969 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 34016 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 39201 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 73007 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 52176 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 68273 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 174836 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 89382 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54498 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67316 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
56%
754мм
Популярные новости
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 50445 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 42657 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 25815 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 23409 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 11213 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 95443 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 97373 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 174836 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 161977 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 101547 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Уоррен Баффет
Билл Гейтс
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Винницкая область
Дарницкий район
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 67269 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 100222 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 103355 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 100317 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 133521 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ

Массированная атака РФ по Киеву: один из антирекордов, но большая часть баллистики была сбита - Игнат

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Невероятное количество шахедов и ракет запустил враг. Впрочем, Силы обороны работают. Страшных последствий избежать в полной мере не удалось. Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Инат объяснил и об антирекорде смертоносного запуска со стороны рф, и о высоких показателях сбития.

Массированная атака РФ по Киеву: один из антирекордов, но большая часть баллистики была сбита - Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне напомнил, что сбитые цели никуда не денутся - они будут падать и наносить ущерб на земле.

Передает УНН со ссылкой на "Единые новости".

Детали

Юрий Игнат разъяснил в тв-эфире, что оккупанты выпустили минувшей ночью 629 средств воздушного нападения, летело почти 600 БпЛА.

Из них аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также ракеты воздушного базирования Х-101. А также "Искандеры".

Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице28.08.25, 03:11 • 5386 просмотров

Напомнив об уязвимости из-за специфики действия баллистических ракет, представитель Воздушных сил ВСУ сообщил результаты противодействия атаке:

7 из 9 баллистических ракет сегодня были сбиты. Это чрезвычайно высокий показатель. Учитывая еще и ракету "Кинжал". Также были сбиты 18 из 20 ракет Х-101.

- сообщил Игнат.

Относительно попаданий Игнат отметил следующее.

Около 30 дронов не были сбиты. Есть прямые попадания. Также 2 или 5 ракет – можно назвать официальным попаданием. Но в десятках локаций сбиты дроны и ракеты. Но они никуда не денутся, а будут падать и наносить ущерб на земле. Поэтому за этими цифрами стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны. Работали F-16 и все средства, среди которых РЭБ, Зенитно-ракетные войска.

- пояснил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил

Последствия ужасны, но показатели сбития высоки, несмотря на ужасные последствия для столицы Украины, — резюмировал Игнат.

 Это один из антирекордов, о которых мы всегда говорим. Это террористическая атака россии. В эпицентре удара столица. Видим ужасные последствия с гибелью детей. Безусловно, искренние соболезнования всем, кто потерял близких.

- заявил в эфире единого телемарафона военный.

Напомним

Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам, среди них трое детей. 38 человек, включая шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени сложности.

Реактивные "шахеды": Игнат раскрыл особенности новой угрозы31.07.25, 11:26 • 4105 просмотров

Игорь Тележников

Война в Украине