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Реактивные "шахеды": Игнат раскрыл особенности новой угрозы

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о случаях применения РФ реактивных дронов, которые отображаются как крылатые ракеты. Также он рассказал об особенностях крылатых ракет "Искандер-К", которые трудно перехватить из-за низкой высоты полета.

Реактивные "шахеды": Игнат раскрыл особенности новой угрозы

Массового применения рф реактивных дронов нет, есть единичные случаи. У таких беспилотников есть характерный звук. Радиолокационно, по параметрам полета, они отображаются как крылатая ракета, ведь скорость может быть 500+ километров в час. Об особенностях сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

О реактивных "шахедах"

"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера, было зафиксировано до восьми с северного направления, вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов... Неоднократно сообщалось, что есть характерный звук у этого БПЛА. Радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500+ километров в час", - рассказал Игнат.

Он отметил, что такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые Украина применяет.

"Поэтому есть такая угроза тоже сегодня по применению противником реактивных БПЛА. Конечно, массового их применения нет, есть единичные случаи. Но вчерашний случай, вчерашняя ночь показывает, что восемь таких БПЛА было точно зафиксировано", - сказал Игнат.

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Добавим, 30 июля россия ночью выпустила по Украине 78 дронов, в том числе 8 реактивных.

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Об "Искандер-К"

Кроме того, Игнат рассказал об особенности крылатых ракет "Искандер-К", которые сегодня выпустила по Украине рф из курской области.

"Она (ракета "Искандер-К" – ред.) не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М", потому что время подлета небольшое, запускали ракеты в этот раз из курской области, которая недалеко от Киева. То есть времени на обнаружение, реагирование довольно-таки мало. Еще одну особенность, которую россияне используют - это сверхнизкие высоты, используют русла рек, как всегда, рельеф местности, и ракета прижимается низко к земле, становится довольно мало заметной для нашей ПВО. Таким образом противник применяет эти ракеты не впервые, и сегодня лишь 3 из 8 удалось поразить", - рассказал Игнат.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ сообщали, что 288 из 309 запущенных рф дронов и 3 из 8 вражеских ракет были обезврежены ночью над Украиной, но есть попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 беспилотника в 12 местах.

В результате массированной атаки рф на Киев на данный момент известно о 7 погибших, количество пострадавших возросло до 82.

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Анна Мурашко

Война
Курская область
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
9К720 Искандер
Украина
Киев