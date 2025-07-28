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россия обязательно будет переходить на реактивные дроны – Федоров

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Россияне интегрируют решения, позволяющие "шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики, а Украина внедряет другие решения. Оккупанты также будут переходить на реактивные дроны, что требует дальнейшей работы над этим.

россия обязательно будет переходить на реактивные дроны – Федоров

Россияне уже интегрируют различные решения, которые позволяют "шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики, и Украина внедряет другие решения. Также оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны, и нужно уже работать над этим. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Развитие технологий – это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения… россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны, и нам нужно уже работать над этим

- заявил Федоров.

Поэтому, по его словам, если сегодня, например, есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками "шахедов", то завтра он может отличаться, потому что россия очень быстро развивается.

Они уже интегрируют различные решения, которые позволяют "шахедам" обходить перехватчики, и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневное изменение тактики

- сказал Федоров.

Он напомнил, что сейчас подписаны контракты как минимум с четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.

Есть определенные позитивные технологические решения, где высокие технологии используются, где решения, над которыми нужно работать годами, чтобы дойти, уже найдены и используются. Поэтому от масштабирования производства зависит, насколько быстро у нас будет достаточное количество перехватчиков

- рассказал Федоров.

Кроме того, он отметил, что россия продолжает охотиться на украинскую критическую инфраструктуру, на производство.

Поэтому параллельно с масштабированием и поиском людей для масштабирования, закупки комплектующих, бизнесу приходится постоянно менять локации, работать над безопасностью своего производства. Государство также старается максимально помочь

- отметил Федоров.

Федоров напомнил, что Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки.

Это направление развивается достаточно позитивно

- добавил он.

Чиновник подчеркнул, что также нужно строить многоэшелонированную систему защиты, не надеяться только на перехватчики.

Это и вертолеты, это и легкомоторная авиация, это и улучшение работы мобильно-огневых групп. Это большая, системная, организационная работа

- подчеркнул Федоров.

На дроны-перехватчики в правительстве хотят больше контрактов, обсуждают кредиты под госгарантии23.07.25, 10:58 • 4704 просмотра

Дополнение

18 июля Федоров заявлял, что дроны-перехватчики активно контрактуются.

Украина заключила еще четыре контракта на дроны-перехватчики на сумму более 3 миллиардов гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаТехнологии
Михаил Федоров
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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