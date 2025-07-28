россия обязательно будет переходить на реактивные дроны – Федоров
Киев • УНН
Россияне интегрируют решения, позволяющие "шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики, а Украина внедряет другие решения. Оккупанты также будут переходить на реактивные дроны, что требует дальнейшей работы над этим.
Россияне уже интегрируют различные решения, которые позволяют "шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики, и Украина внедряет другие решения. Также оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны, и нужно уже работать над этим. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Развитие технологий – это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения… россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны, и нам нужно уже работать над этим
Поэтому, по его словам, если сегодня, например, есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками "шахедов", то завтра он может отличаться, потому что россия очень быстро развивается.
Они уже интегрируют различные решения, которые позволяют "шахедам" обходить перехватчики, и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневное изменение тактики
Он напомнил, что сейчас подписаны контракты как минимум с четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.
Есть определенные позитивные технологические решения, где высокие технологии используются, где решения, над которыми нужно работать годами, чтобы дойти, уже найдены и используются. Поэтому от масштабирования производства зависит, насколько быстро у нас будет достаточное количество перехватчиков
Кроме того, он отметил, что россия продолжает охотиться на украинскую критическую инфраструктуру, на производство.
Поэтому параллельно с масштабированием и поиском людей для масштабирования, закупки комплектующих, бизнесу приходится постоянно менять локации, работать над безопасностью своего производства. Государство также старается максимально помочь
Федоров напомнил, что Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки.
Это направление развивается достаточно позитивно
Чиновник подчеркнул, что также нужно строить многоэшелонированную систему защиты, не надеяться только на перехватчики.
Это и вертолеты, это и легкомоторная авиация, это и улучшение работы мобильно-огневых групп. Это большая, системная, организационная работа
На дроны-перехватчики в правительстве хотят больше контрактов, обсуждают кредиты под госгарантии23.07.25, 10:58 • 4704 просмотра
Дополнение
18 июля Федоров заявлял, что дроны-перехватчики активно контрактуются.
Украина заключила еще четыре контракта на дроны-перехватчики на сумму более 3 миллиардов гривен.