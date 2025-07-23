На дроны-перехватчики в правительстве хотят больше контрактов, обсуждают кредиты под госгарантии

В рамках развития рынка украинских дронов-перехватчиков четыре производителя уже получили контракты, с крупными государственными банками ведутся переговоры о кредитовании производителей под госгарантии, сообщили первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании. Вчера три украинских дрона-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд грн написал Федоров по итогам совещания с производителями дронов и крупнейшими украинскими волонтерскими фондами.

По его словам, "фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов".

"Также обсудили логистику, доставку FPV на фронт. Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства - помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных", - указал Федоров.

Присутствовавший на совещании министр обороны Денис Шмыгаль, в свою очередь, указал, в контексте дронов-перехватчиков, что "на этой неделе говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии".

"Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Достигнуты первые договоренности", - написал Шмыгаль.

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