На дроны-перехватчики в правительстве хотят больше контрактов, обсуждают кредиты под госгарантии
Киев • УНН
Четыре украинских производителя дронов-перехватчиков уже получили государственные контракты на более чем 3 млрд грн. С госбанками ведутся переговоры о кредитовании производителей под госгарантии, а Минобороны привлекает финансирование от партнеров.
В рамках развития рынка украинских дронов-перехватчиков четыре производителя уже получили контракты, с крупными государственными банками ведутся переговоры о кредитовании производителей под госгарантии, сообщили первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании. Вчера три украинских дрона-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд грн
По его словам, "фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов".
"Также обсудили логистику, доставку FPV на фронт. Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства - помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных", - указал Федоров.
Присутствовавший на совещании министр обороны Денис Шмыгаль, в свою очередь, указал, в контексте дронов-перехватчиков, что "на этой неделе говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии".
"Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Достигнуты первые договоренности", - написал Шмыгаль.
Украина заключила новые контракты на дроны-перехватчики на 3 миллиарда гривен - Зеленский23.07.25, 05:46 • 6616 просмотров