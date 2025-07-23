На дрони-перехоплювачі в уряді хочуть більше контрактів, обговорюють кредити під держгарантії

У межах розвитку ринку українських дронів-перехоплювачів чотири виробники вже отримали контракти, з великими державними банками ведуть переговори про кредитування виробників під держгарантії, повідомили перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Учора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн написав Федоров за підсумками наради з виробниками дронів і найбільшими українськими волонтерськими фондами.

З його слів, "фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів".

"Також обговорили логістику, доставку FPV на фронт. Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави - допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", - вказав Федоров.

Присутній на нараді міністр оборони Денис Шмигаль, своєю чергою, вказав, у контексті дронів-перехоплювачів, що "цього тижня говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії".

"Окрім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей", - написав Шмигаль.

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