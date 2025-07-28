росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров
Київ • УНН
Росіяни інтегрують рішення, що дозволяють "шахедам" оминати українські дрони-перехоплювачі, а Україна впроваджує інші рішення. Окупанти також переходитимуть на реактивні дрони, що вимагає подальшої роботи над цим.
Росіяни вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати українські дрони-перехоплювачі й Україна впроваджує інші рішення. Також окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони й потрібно вже працювати над цим. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Розвиток технологій – це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим
Тому за його словами, якщо сьогодні, наприклад, є певний показник збиття дронами-перехоплювачами шахедів, то завтра він може відрізнятися, тому що росія дуже швидко розвивається.
Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики
Він нагадав, що зараз підписані контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.
Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів
Окрім того, він зазначив, що росія продовжує полювати на українську критичною інфраструктурою, на виробництво.
Тому паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти
Федоров нагадав, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.
Цей напрямок розвивається достатньо позитивно
Урядовець наголосив, що також потрібно будувати багато ешелоновану систему захисту, не сподіватися тільки на перехоплювачі.
Це й гелікоптери, це й легкомоторна авіація, це й покращення роботи мобільно-вогневих груп. Це велика, системна, організаційна робота
На дрони-перехоплювачі в уряді хочуть більше контрактів, обговорюють кредити під держгарантії23.07.25, 10:58 • 4704 перегляди
Доповнення
18 липня Федоров заявляв, що дрони-перехоплювачі активно контрактуються.
Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень.