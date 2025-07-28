росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

Росіяни вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати українські дрони-перехоплювачі й Україна впроваджує інші рішення. Також окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони й потрібно вже працювати над цим. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Розвиток технологій – це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим - заявив Федоров.

Тому за його словами, якщо сьогодні, наприклад, є певний показник збиття дронами-перехоплювачами шахедів, то завтра він може відрізнятися, тому що росія дуже швидко розвивається.

Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики - сказав Федоров.

Він нагадав, що зараз підписані контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.

Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів - розповів Федоров.

Окрім того, він зазначив, що росія продовжує полювати на українську критичною інфраструктурою, на виробництво.

Тому паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти - зазначив Федоров.

Федоров нагадав, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.

Цей напрямок розвивається достатньо позитивно - додав він.

Урядовець наголосив, що також потрібно будувати багато ешелоновану систему захисту, не сподіватися тільки на перехоплювачі.

Це й гелікоптери, це й легкомоторна авіація, це й покращення роботи мобільно-вогневих груп. Це велика, системна, організаційна робота - підкреслив Федоров.

На дрони-перехоплювачі в уряді хочуть більше контрактів, обговорюють кредити під держгарантії

Доповнення

18 липня Федоров заявляв, що дрони-перехоплювачі активно контрактуються.

Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень.