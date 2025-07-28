росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

$41.780.01
48.980.12
ukenru
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
14:54 • 12 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
13:15 • 10117 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
12:47 • 31956 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
12:12 • 21580 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
10:55 • 28433 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
09:50 • 31963 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Ексклюзив
09:46 • 34061 перегляди
У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру
Ексклюзив
09:11 • 28928 перегляди
Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи
Ексклюзив
28 липня, 08:08 • 25912 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
28 липня, 06:09 • 28329 перегляди
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
64%
743мм
Популярнi новини
Трамп був готовий віддати Крим та східні області України путіну в обмін на мир - глава МЗС Австрії28 липня, 05:03 • 23162 перегляди
На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської: деталі28 липня, 07:04 • 30025 перегляди
Атака рф на Хмельниччину: під ударом був Старокостянтинів, є пошкодження28 липня, 08:22 • 34003 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо12:41 • 14776 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 12:53 • 29588 перегляди
Публікації
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
14:54 • 40 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком13:41 • 13854 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 12:53 • 29626 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
12:47 • 31980 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 252621 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо12:41 • 14811 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 106748 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 48304 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 49530 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 46012 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Росіяни інтегрують рішення, що дозволяють "шахедам" оминати українські дрони-перехоплювачі, а Україна впроваджує інші рішення. Окупанти також переходитимуть на реактивні дрони, що вимагає подальшої роботи над цим.

росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

Росіяни вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати українські  дрони-перехоплювачі й Україна впроваджує інші рішення. Також окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони й потрібно вже працювати над цим. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Розвиток технологій – це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення… росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим

- заявив Федоров.

Тому за його словами,  якщо сьогодні, наприклад, є певний показник збиття дронами-перехоплювачами  шахедів, то завтра він може відрізнятися, тому що росія дуже швидко розвивається.

Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики 

- сказав Федоров.

Він нагадав, що зараз підписані контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.

Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів 

- розповів Федоров.

Окрім того, він зазначив, що росія продовжує полювати на українську  критичною інфраструктурою, на виробництво.

Тому паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти 

- зазначив Федоров.

Федоров нагадав, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.  

Цей напрямок розвивається достатньо позитивно 

- додав він.

Урядовець наголосив, що також потрібно будувати багато ешелоновану систему захисту, не сподіватися тільки на перехоплювачі.

Це й гелікоптери, це й легкомоторна авіація, це й покращення роботи мобільно-вогневих груп. Це велика, системна, організаційна робота 

- підкреслив Федоров.

На дрони-перехоплювачі в уряді хочуть більше контрактів, обговорюють кредити під держгарантії23.07.25, 10:58 • 4704 перегляди

Доповнення

18 липня Федоров заявляв, що дрони-перехоплювачі активно контрактуються.

Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаТехнології
Михайло Федоров
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9