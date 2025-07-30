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рф випустила по Україні 78 дронів з вісьмома реактивними: 51 знешкоджено

Київ • УНН

 • 996 перегляди

В ніч на 30 липня ворог атакував Україну 78 ударними БпЛА. Сили оборони збили 51 ворожий безпілотник на півночі та сході країни.

рф випустила по Україні 78 дронів з вісьмома реактивними: 51 знешкоджено

росія вночі випустила по Україні 78 дронів, у тому числі 8 реактивних, знешкоджено 51 дрон, але є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 липня ворог атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

"Особливість нічної атаки - застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережі.

"Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - сказано у повідомленні.

Троє людей постраждали через дронову атаку рф на Харків: показали наслідки30.07.25, 08:22 • 1796 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Збройні сили України
Шахед-136
Крим