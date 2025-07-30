рф выпустила по Украине 78 дронов с восемью реактивными: 51 обезврежен

россия ночью выпустила по Украине 78 дронов, в том числе 8 реактивных, обезврежен 51 дрон, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 июля враг атаковал 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"Особенность ночной атаки - применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны