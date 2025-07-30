рф выпустила по Украине 78 дронов с восемью реактивными: 51 обезврежен
Киев • УНН
В ночь на 30 июля враг атаковал Украину 78 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 51 вражеский беспилотник на севере и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине 78 дронов, в том числе 8 реактивных, обезврежен 51 дрон, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 июля враг атаковал 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.
"Особенность ночной атаки - применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны
"Зафиксированы попадания 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - сказано в сообщении.
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