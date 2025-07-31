Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 6330 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 17917 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 103802 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 149755 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 85510 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 86836 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 85840 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 131209 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55443 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 78267 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 68181 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 25716 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 26768 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 21026 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС06:16 • 15340 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 103802 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 149755 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 121310 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 140429 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 183502 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Канада
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 88384 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 152622 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 211409 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 258768 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 191263 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Крилата ракета
Boeing 737 MAX
Іскандер (ОТРК)

Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про випадки застосування рф реактивних дронів, що відображаються як крилаті ракети. Також він розповів про особливості крилатих ракет "Іскандер-К", які важко перехопити через низьку висоту польоту.

Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози

Масового застосування рф реактивних дронів немає, є поодинокі випадки. У таких безпілотників є характерний звук. Радіолокаційно, по параметрах польоту, вони відображаються як крилата ракета, адже швидкість може бути 500+ кілометрів на годину. Про особливості повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Про реактивні "шахеди"

"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора, було зафіксовано до восьми із північного напрямку, імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів... Неодноразово повідомлялося, що є характерний звук у цього БПЛА. Радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500+ кілометрів на годину", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які Україна застосовує.

"Тому є така загроза теж сьогодні щодо застосування противником реактивних БПЛА. Звісно, масового їх застосування немає, є поодинокі випадки. Але вчорашній випадок, вчорашня ніч показує, що вісім таких БПЛА було точно зафіксовано", - сказав Ігнат.

росія обов'язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров28.07.25, 16:54 • 4913 переглядiв

Додамо, 30 липня росія вночі випустила по Україні 78 дронів, у тому числі 8 реактивних.

Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС31.07.25, 10:43 • 1696 переглядiв

Про "Іскандер-К"

Окрім того, Ігнат розповів про особливість крилатих ракет "Іскандер-К", які сьогодні випустила по Україні рф із курської області.

"Вона (ракета "Іскандер-К" – ред.) не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий, запускали ракети цього разу з курської області, яка недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення, реагування доволі-таки мало. Ще одну особливість, яку росіяни використовують - це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф місцевості, і ракета притискається низько до землі, стає доволі мало помітною для нашої ППО. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше, і сьогодні лише 3 з 8 вдалось уразити", - розповів Ігнат.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що 288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ворожих ракет було знешкоджено вночі над Україною, але є влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 безпілотника у 12 місцях.

Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих, кількість постраждалих зросла до 82.

Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві після атаки рф - МВС31.07.25, 10:54 • 1738 переглядiв

Анна Мурашко

Війна
Курська область
Ігнат Юрій Робертович
Повітряні сили Збройних сил України
Іскандер (ОТРК)
Україна
Київ