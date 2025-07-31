Реактивні "шахеди": Ігнат розкрив особливості нової загрози

Масового застосування рф реактивних дронів немає, є поодинокі випадки. У таких безпілотників є характерний звук. Радіолокаційно, по параметрах польоту, вони відображаються як крилата ракета, адже швидкість може бути 500+ кілометрів на годину. Про особливості повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

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"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора, було зафіксовано до восьми із північного напрямку, імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів... Неодноразово повідомлялося, що є характерний звук у цього БПЛА. Радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500+ кілометрів на годину", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які Україна застосовує.

"Тому є така загроза теж сьогодні щодо застосування противником реактивних БПЛА. Звісно, масового їх застосування немає, є поодинокі випадки. Але вчорашній випадок, вчорашня ніч показує, що вісім таких БПЛА було точно зафіксовано", - сказав Ігнат.

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Додамо, 30 липня росія вночі випустила по Україні 78 дронів, у тому числі 8 реактивних.

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Про "Іскандер-К"

Окрім того, Ігнат розповів про особливість крилатих ракет "Іскандер-К", які сьогодні випустила по Україні рф із курської області.

"Вона (ракета "Іскандер-К" – ред.) не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий, запускали ракети цього разу з курської області, яка недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення, реагування доволі-таки мало. Ще одну особливість, яку росіяни використовують - це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф місцевості, і ракета притискається низько до землі, стає доволі мало помітною для нашої ППО. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше, і сьогодні лише 3 з 8 вдалось уразити", - розповів Ігнат.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що 288 з 309 запущених рф дронів та 3 з 8 ворожих ракет було знешкоджено вночі над Україною, але є влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 безпілотника у 12 місцях.

Внаслідок масованої атаки рф на Київ наразі відомо про 7 загиблих, кількість постраждалих зросла до 82.

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