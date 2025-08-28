Жертвами російської атаки на Київ стали вже 16 людей

У Києві внаслідок нічної масованої атаки рф кількість загиблих зросла до 16, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Тим часом російська вбивча статистика лише росте. Натепер вже 16 загиблих фіксуємо внаслідок ворожої атаки. З них 4 - діти - повідомив Ткаченко.

Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео

З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.