Жертвами російської атаки на Київ стали вже 16 людей
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 16 осіб, серед них четверо дітей. Статистика жертв продовжує зростати.
У Києві внаслідок нічної масованої атаки рф кількість загиблих зросла до 16, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Тим часом російська вбивча статистика лише росте. Натепер вже 16 загиблих фіксуємо внаслідок ворожої атаки. З них 4 - діти
Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео28.08.25, 13:52 • 1940 переглядiв
З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.