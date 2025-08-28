$41.320.08
47.880.39
Ексклюзив
11:21 • 186 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 25686 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 53871 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 55015 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 88459 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 65630 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 75178 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 192524 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90528 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55197 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Жертвами російської атаки на Київ стали вже 16 людей

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 16 осіб, серед них четверо дітей. Статистика жертв продовжує зростати.

Жертвами російської атаки на Київ стали вже 16 людей

У Києві внаслідок нічної масованої атаки рф кількість загиблих зросла до 16, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Тим часом російська вбивча статистика лише росте. Натепер вже 16 загиблих фіксуємо внаслідок ворожої атаки. З них 4 - діти

- повідомив Ткаченко.

Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео28.08.25, 13:52 • 1940 переглядiв

З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Київ