Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Києву загинуло 15 людей, з них 4 дитини. Авіація ДСНС здійснила 30 скидів води об'ємом 60 тонн.
До ліквідації наслідків після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня залучали пожежні гвинтокрили, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши кадри з місця події, пише УНН.
Деталі
"У Києві з-під завалів зруйнованої 5-поверхівки рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином внаслідок російського удару по столиці загинули 15 людей, з них 4 дитини", - повідомили у ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи, як зазначається, тривають.
"На інших локаціях залучалась авіація ДСНС: гвинтокрили здійснили 30 скидів, загальним об’ємом 60 т води", - зазначили у ДСНС.
