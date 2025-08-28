Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео

До ліквідації наслідків після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня залучали пожежні гвинтокрили, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши кадри з місця події, пише УНН.

Деталі

"У Києві з-під завалів зруйнованої 5-поверхівки рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином внаслідок російського удару по столиці загинули 15 людей, з них 4 дитини", - повідомили у ДСНС.

Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитини

Аварійно-рятувальні роботи, як зазначається, тривають.

"На інших локаціях залучалась авіація ДСНС: гвинтокрили здійснили 30 скидів, загальним об’ємом 60 т води", - зазначили у ДСНС.

Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга