Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео

К ликвидации последствий массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа привлекались пожарные вертолеты, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"В Киеве из-под завалов разрушенной 5-этажки спасатели достали еще одно тело. Таким образом в результате российского удара по столице погибли 15 человек, из них 4 ребенка", - сообщили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы, как отмечается, продолжаются.

"На других локациях привлекалась авиация ГСЧС: вертолеты совершили 30 сбросов, общим объемом 60 т воды", - отметили в ГСЧС.

