Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео
Киев • УНН
В результате российского удара по Киеву погибло 15 человек, из них 4 ребенка. Авиация ГСЧС совершила 30 сбросов воды объемом 60 тонн.
К ликвидации последствий массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа привлекались пожарные вертолеты, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.
Детали
"В Киеве из-под завалов разрушенной 5-этажки спасатели достали еще одно тело. Таким образом в результате российского удара по столице погибли 15 человек, из них 4 ребенка", - сообщили в ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы, как отмечается, продолжаются.
"На других локациях привлекалась авиация ГСЧС: вертолеты совершили 30 сбросов, общим объемом 60 т воды", - отметили в ГСЧС.
