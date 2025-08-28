Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео

$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 22659 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 46503 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 49110 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 82725 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 60660 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 72651 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 185851 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90164 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54974 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67628 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 52027 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 35276 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 33160 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 14813 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 22911 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 104322 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 106306 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 185859 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 170176 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 101940 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 72178 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 104869 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 107797 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 104378 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 137381 просмотра
Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В результате российского удара по Киеву погибло 15 человек, из них 4 ребенка. Авиация ГСЧС совершила 30 сбросов воды объемом 60 тонн.

Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео

К ликвидации последствий массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа привлекались пожарные вертолеты, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"В Киеве из-под завалов разрушенной 5-этажки спасатели достали еще одно тело. Таким образом в результате российского удара по столице погибли 15 человек, из них 4 ребенка", - сообщили в ГСЧС.

Уже 15 погибших в Киеве из-за атаки рф, среди них 4 ребенка28.08.25, 12:22 • 6454 просмотра

Аварийно-спасательные работы, как отмечается, продолжаются.

"На других локациях привлекалась авиация ГСЧС: вертолеты совершили 30 сбросов, общим объемом 60 т воды", - отметили в ГСЧС.

Миссия ЕС получила повреждения во время ночной атаки рф на Киев - Сибига28.08.25, 10:44 • 3420 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев