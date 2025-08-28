Жертвами российской атаки на Киев стали уже 16 человек

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество погибших возросло до 16, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Тем временем российская убийственная статистика только растет. На данный момент уже 16 погибших фиксируем в результате вражеской атаки. Из них 4 - дети - сообщил Ткаченко.

По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.