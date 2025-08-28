Жертвами российской атаки на Киев стали уже 16 человек

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
11:21 • 346 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
07:27 • 26044 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 54534 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 55577 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 88995 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 66045 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 75424 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 193132 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90568 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55221 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
34%
754мм
Популярные новости
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 41069 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 38948 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 11530 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 17642 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 33958 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 110207 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 112321 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 193160 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 175696 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102224 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Дарницкий район
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 75741 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 108260 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 111059 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 107352 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 140201 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
Нью-Йорк Таймс

Жертвами российской атаки на Киев стали уже 16 человек

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В результате вражеской атаки в Киеве погибло 16 человек, среди них четверо детей. Статистика жертв продолжает расти.

Жертвами российской атаки на Киев стали уже 16 человек

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество погибших возросло до 16, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Тем временем российская убийственная статистика только растет. На данный момент уже 16 погибших фиксируем в результате вражеской атаки. Из них 4 - дети

- сообщил Ткаченко.

Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео28.08.25, 13:52 • 2000 просмотров

По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Киев