Жертвами российской атаки на Киев стали уже 16 человек
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Киеве погибло 16 человек, среди них четверо детей. Статистика жертв продолжает расти.
В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество погибших возросло до 16, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Тем временем российская убийственная статистика только растет. На данный момент уже 16 погибших фиксируем в результате вражеской атаки. Из них 4 - дети
По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.