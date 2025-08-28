Авиаудар рф по Синельниковщине: вражеская бомба убила мужчину, есть раненые, разрушены дома

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российской атаки управляемыми авиабомбами по Маломихайловской общине погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По словам главы военной администрации, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В результате удара разрушены и повреждены частные жилые дома, часть домов осталась без крыш и окон.

В Синельниковском районе погиб 49-летний мужчина. Враг убил его, направив на Маломихайловскую общину КАБы. Соболезнования тем, кто потерял близкого человека - написал в Телеграм Лысак.

Напомним

В результате вражеской атаки в Киеве погибли 16 человек, среди них четверо детей. Статистика жертв продолжает расти.

Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об антирекорде запуска ракет и БПЛА со стороны РФ, а также о высоких показателях сбития.