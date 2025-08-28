$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 6218 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 2588 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 34373 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 63992 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 64043 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 96514 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 71283 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 78574 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 201966 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91013 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102511 просмотра
Авиаудар рф по Синельниковщине: вражеская бомба убила мужчину, есть раненые, разрушены дома

Киев • УНН

 • 206 просмотра

На Синельниковщине (Днепропетровская область) российская авиабомба убила 49-летнего мужчину. Еще четыре человека ранены, разрушены частные дома.

Авиаудар рф по Синельниковщине: вражеская бомба убила мужчину, есть раненые, разрушены дома

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российской атаки управляемыми авиабомбами по Маломихайловской общине погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По словам главы военной администрации, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В результате удара разрушены и повреждены частные жилые дома, часть домов осталась без крыш и окон.

В Синельниковском районе погиб 49-летний мужчина. Враг убил его, направив на Маломихайловскую общину КАБы. Соболезнования тем, кто потерял близкого человека

- написал в Телеграм Лысак.

Напомним

В результате вражеской атаки в Киеве погибли 16 человек, среди них четверо детей. Статистика жертв продолжает расти.

Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об антирекорде запуска ракет и БПЛА со стороны РФ, а также о высоких показателях сбития.

Степан Гафтко

Война в Украине
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Юрий Игнат
Киев