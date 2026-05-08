Игнат заявил о дефиците ракет для ПВО и полупустых пусковых установках после атак россии

Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и других из-за интенсивных российских обстрелов и сложностей с поставками вооружения, что привело к истощению запасов. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня мы оказались, как говорится, "на голодном пайке" с ракетами, потому что есть определенные проблемы с поставками. Об этом говорит фактически каждый день Президент Украины, говорит высшее военное руководство, командующий Воздушных сил. Наши представители от Воздушных сил круглосуточно находятся и на "Рамштайне", и в других переговорных группах, где приходится буквально по несколько ракет - 5-10 - к системам PAC-3, NASAMS, IRIS-T и другим, поскольку расходы боеприпасов очень велики", - сказал Игнат.

Он отметил, что значительные расходы боекомплекта связаны с интенсивными российскими атаками в течение зимнего периода, в частности зимой Украина пережила 15 крупных массированных обстрелов энергетики, из-за чего имеющиеся запасы ракет нуждаются в срочном пополнении.

"Начался этот конфликт на Ближнем Востоке. Понятно, что они тоже нуждаются в защите, и тратили они не слишком экономя, как это делают украинцы уже 4 года. (...) Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые - это еще мягко говоря. Они имеют ограниченное количество ракет, но они должны быть", - добавил Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева против российского вторжения.