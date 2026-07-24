Игнат указал на подозрительный момент с российским дроном, который залетел в Румынию

Российский ударный дрон с каналами управления в реальном времени пересек государственную границу Румынии, которая является страной НАТО, и мог оказаться там не случайно. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"БпЛА - ударные дроны с каналами управления, где оператор в реальном режиме времени может менять направление и цель соответственно. Такие дроны часто атакуют и подвижные средства. Это могут быть и локомотивы, это могут быть автомобили, и так далее", - сообщил Юрий Игнат.

По словам спикера, именно такой дрон сегодня пересек государственную границу Румынии.

"И такой дрон предварительно маркированный с меш-сетями сегодня залетел - было зафиксировано пересечение государственной границы. Он залетел в Румынию. Там поднимали истребители, уже президент этой страны заявил, что сбила таки тот дрон Румыния. Как видим, с каналами управления, если он действительно был, то здесь это тоже вопрос: намеренно ли это делают россияне, направляя эти дроны в страны НАТО", – заявил спикер.

Напомним

В Румынии румынский пилот на F-16 сбил дрон, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел над безлюдным районом возле города Падина.