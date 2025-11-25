Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября

$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 1098 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2642 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3726 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4412 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8540 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10938 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19377 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12881 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11161 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9898 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 69224 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 32903 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 36091 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 49953 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41223 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19387 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 30120 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82449 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110857 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 3208 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41545 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65781 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66860 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 74091 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

Во время ночной атаки рф 25 ноября украинская ПВО активно работала, задействовав дроны-перехватчики, армейскую авиацию, самолеты и мобильные огневые группы. Благодаря слаженной работе всех сил обороны было перехвачено большое количество ракет и дронов, включая баллистические ракеты и "Кинжал".

Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября

Во время атаки рф в ночь на 25 ноября по вражеским целям активно работали дроны-перехватчики, армейская авиация, самолеты, мобильные огневые группы и другие средства обороны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, россия нанесла две волны атак ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушные силы фиксировали одновременный запуск большого количества дронов и ракет, что усложняет работу воздушной обороны.

Хорошо отработали и дроны-перехватчики сегодня. Это десятки и десятки сбитых, также вертолеты армейской авиации, тоже, безусловно, сегодня очень много перехватывали воздушных целей. Хорошо работали и самолеты, и мобильные огневые группы, и также, средства радиологической работы, конечно 

- подчеркнул Игнат.

По его словам, успешность ПВО стала возможной благодаря слаженной работе всех сил обороны.

Статистические данные говорят о том, что действительно большое количество ракет, большое количество шахедов было перехвачено, особенно, если говорить о баллистике, это все три баллистические ракеты. Также есть перехват "Кинжала" 

- подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что из тех ракет, которые не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, но не стоит лишнюю информацию предоставлять врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется.

Над Украиной обезвредили 438 из 464 российских дронов и 14 из 22 ракет, в том числе один из четырех "Кинжалов"25.11.25, 10:14 • 2836 просмотров

Напомним

Президент Зеленский сообщил о ночной массированной атаке РФ 22 ракетами и более 460 дронами. Основной удар пришелся на Киев и область, также враг бил по Одесской области и еще 4 регионам, атакуя энергетику.

Алла Киосак

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
Юрий Игнат
Вооруженные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Владимир Зеленский
Киев