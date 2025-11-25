Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября

Во время атаки рф в ночь на 25 ноября по вражеским целям активно работали дроны-перехватчики, армейская авиация, самолеты, мобильные огневые группы и другие средства обороны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, россия нанесла две волны атак ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушные силы фиксировали одновременный запуск большого количества дронов и ракет, что усложняет работу воздушной обороны.

Хорошо отработали и дроны-перехватчики сегодня. Это десятки и десятки сбитых, также вертолеты армейской авиации, тоже, безусловно, сегодня очень много перехватывали воздушных целей. Хорошо работали и самолеты, и мобильные огневые группы, и также, средства радиологической работы, конечно - подчеркнул Игнат.

По его словам, успешность ПВО стала возможной благодаря слаженной работе всех сил обороны.

Статистические данные говорят о том, что действительно большое количество ракет, большое количество шахедов было перехвачено, особенно, если говорить о баллистике, это все три баллистические ракеты. Также есть перехват "Кинжала" - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что из тех ракет, которые не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, но не стоит лишнюю информацию предоставлять врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется.

Над Украиной обезвредили 438 из 464 российских дронов и 14 из 22 ракет, в том числе один из четырех "Кинжалов"

Напомним

Президент Зеленский сообщил о ночной массированной атаке РФ 22 ракетами и более 460 дронами. Основной удар пришелся на Киев и область, также враг бил по Одесской области и еще 4 регионам, атакуя энергетику.