Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада

Під час атаки рф у ніч на 25 листопада по ворожих цілях активно працювали дрони-перехоплювачі, армійська авіація, літаки, мобільні вогневі групи та інші засоби оборони. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, росія завдала дві хвилі атак ракетами повітряного, наземного та морського базування.

Повітряні сили фіксували одночасний запуск великої кількості дронів та ракет, що ускладнює роботу повітряної оборони.

Гарно відпрацювали і дрони-перехоплювачі сьогодні. Це десятки і десятки збитів, також вертольоти армійської авіації, теж, безумовно, сьогодні дуже багато перехоплювали повітряних цілей. Гарно працювали і літаки, і мобільні вогневі групи, і також, засоби радіологічної роботи, звісно - наголосив Ігнат.

За його словами, успішність ППО стала можливою завдяки злагодженій роботі усіх сил оборони.

Статистичні дані говорять за те, що дійсно велику кількість ракет, велику кількість шахедів було перехоплено, особливо, якщо казати про балістику, це усі три балістичні ракети. Також є перехоплення "Кинджала" - наголосив речник Повітряних сил.

Він також додав, що із тих ракет, які не потрапили в статистику збитих, не всі досягли своїх цілей, але не варто зайву інформацію надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється.

Над Україною знешкодили 438 з 464 російських дронів і 14 з 22 ракет, у тому числі один з чотирьох "Кинджалів"

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про нічну масовану атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами. Основний удар прийшовся на Київ та область, також ворог бив по Одещині та ще 4 регіонах, атакуючи енергетику.