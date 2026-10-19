Во время первого этой ночью удара баллистикой информации от партнеров не было, во время второго была - Игнат

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 3084 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 3436 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8784 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10881 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 12114 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20895 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15201 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16792 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26593 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20037 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23180 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20322 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 22047 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18482 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 22044 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11588 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20895 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 22193 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26593 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63993 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5506 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7844 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18608 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14357 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 22153 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Во время первого этой ночью удара баллистикой информации от партнеров не было, во время второго была - Игнат

Киев • УНН

 • 17690 просмотра

Юрий Игнат сообщил, что партнеры не предоставили предупреждение об ударе в 23:00. Перед атакой в 3:00 информация поступила.

Во время первого этой ночью удара баллистикой информации от партнеров не было, во время второго была - Игнат

Во время первого удара баллистическими ракетами этой ночью информации от партнеров получено не было, а уже во время второго удара в 3 часа ночи предупреждение от партнеров было. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 октября, пишет УНН.

Детали

"Действительно, есть определенная проблематика. Но хочу сразу сказать, что было те два удара баллистическими ракетами. Один — в 23 часа, второй — в 3 часа ночи. (…) Что касается оповещения — примерно такая же ситуация, как и во время прошлых ударов, помните, когда было 39 ракет в том массированном ударе, — тоже информация от партнеров, собственно, не поступила в первый раз, но поступила во второй раз. Так же, в принципе, и этой ночью произошло. Но хочу отметить, что у нас есть и собственные источники, которые сообщают нам о пусках, есть радиолокационное поле. (…)" — сказал Игнат.

"Еще раз уточним, что в первый раз действительно информация по определенным причинам не поступала, то есть наши эксперты разбираются вместе с партнерами, потому что такая ситуация происходит не впервые. Ну, а уже в 3 часа ночи информация поступила. (…) Там действительно было предупреждение от партнеров, уже в три часа ночи", — отметил пресс-секретарь ВС ВСУ.

Рубио не смог подтвердить, что Украина не получила предупреждение о баллистической атаке по Киеву19.10.26, 09:59 • 4646 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Воздушная тревога
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины