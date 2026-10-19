Во время первого этой ночью удара баллистикой информации от партнеров не было, во время второго была - Игнат

Во время первого удара баллистическими ракетами этой ночью информации от партнеров получено не было, а уже во время второго удара в 3 часа ночи предупреждение от партнеров было. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 октября, пишет УНН.

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"Действительно, есть определенная проблематика. Но хочу сразу сказать, что было те два удара баллистическими ракетами. Один — в 23 часа, второй — в 3 часа ночи. (…) Что касается оповещения — примерно такая же ситуация, как и во время прошлых ударов, помните, когда было 39 ракет в том массированном ударе, — тоже информация от партнеров, собственно, не поступила в первый раз, но поступила во второй раз. Так же, в принципе, и этой ночью произошло. Но хочу отметить, что у нас есть и собственные источники, которые сообщают нам о пусках, есть радиолокационное поле. (…)" — сказал Игнат.

"Еще раз уточним, что в первый раз действительно информация по определенным причинам не поступала, то есть наши эксперты разбираются вместе с партнерами, потому что такая ситуация происходит не впервые. Ну, а уже в 3 часа ночи информация поступила. (…) Там действительно было предупреждение от партнеров, уже в три часа ночи", — отметил пресс-секретарь ВС ВСУ.

Рубио не смог подтвердить, что Украина не получила предупреждение о баллистической атаке по Киеву