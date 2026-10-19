Під час першого удару балістикою вночі не було інформації від партнерів, під час другого була - Ігнат

Під час першого удару балістикою цієї ночі не було отримано інформації від партнерів, а вже під час другого удару о 3-й годині ночі попередження від партнерів булою Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 19 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Дійсно, є певна проблематика. Але хочу відразу сказати, що було оті два удари балістикою. Один - о 23-й, другий - о 3-й ночі. (…) Щодо оповіщення - приблизно така сама ситуація, як і минулих ударів, пам'ятаєте, коли було 39 ракет у тому масованому ударі, - теж інформація від партнерів, власне, не поступала перший раз, але другий раз поступила. Так само, в принципі, і цієї ночі відбулося. Але хочу зазначити, що в нас є і власні джерела, які повідомляють нам про виходи, є радіолокаційне поле. (…)" - сказав Ігнат.

"Ще раз уточнимо, що перший раз дійсно інформація через певні причини не надходила, тобто розбираються наші експерти разом з партнерами, тому що не вперше така ситуація відбувається. Ну, а вже о 3-й ночі поступила інформація. (…) Там дійсно було попередження від партнерів, уже о третій ночі", - зазначив речник ПС ЗСУ.

Рубіо не зміг підтвердити, що Україна не отримала попередження про балістику по Києву