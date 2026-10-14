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Партнёры сначала не предупредили Украину о баллистике, затем сообщения были - Игнат

Киев • УНН

 • 5306 просмотра

Во время первой волны ночной атаки Украина не получила предупреждений о баллистических ракетах. В трёх последующих волнах такие сообщения поступили.

Партнёры сначала не предупредили Украину о баллистике, затем сообщения были - Игнат

Во время первой волны ночной российской атаки Украина не получила от партнеров сообщений о применении баллистических ракет. Но во время трех последующих волн ночных атак сообщения от партнеров о применении баллистических ракет уже поступили. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 14 октября, передает УНН.

Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров (о баллистической угрозе — ред.). Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что сообщений от партнеров о баллистике не было, но уже во время следующих трех волн атак звучали сообщения от партнеров о применении баллистических ракет

— отметил Юрий Игнат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о запуске баллистических ракет по Киеву в понедельник, 12 октября. 

Зеленский подтвердил, что США пригрозили приостановить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ - NPR14.10.26, 10:17 • 6174 просмотра

Юлия Шрамко

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