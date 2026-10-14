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Партнери спершу не попередили Україну про балістику, потім повідомлення були - Ігнат

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Під час першої хвилі нічної атаки Україна не отримала попереджень про балістику. У трьох наступних хвилях такі повідомлення надійшли.

Партнери спершу не попередили Україну про балістику, потім повідомлення були - Ігнат

Під час першої хвилі нічної російської атаки Україна не отримала від партнерів повідомлень про застосування балістики. Але під час трьох наступних хвиль нічних атак повідомлення від партнерів про застосування балістичних ракет уже надійшли. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону 14 жовтня, передає УНН.

Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу - ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику, але вже в наступні три хвилі атак, повідомлення від партнерів про застосування балістики - звучало

- зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістичних ракет по Києву у понеділок, 12 жовтня. 

Зеленський підтвердив, що США пригрозили призупиненням розвідданих Україні через удари по російських НПЗ - NPR14.10.26, 10:17 • 1456 переглядiв

Юлія Шрамко

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