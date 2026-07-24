Игнат заявил, что российский удар по Киевщине пришелся по спорткомплексу, а не по полигону

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что "прилет" на Киевщине пришелся не на полигон, а на частный спортивный комплекс, который не связан с ВСУ. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Юрий Игнат сообщил, что российский удар по Киевщине был нанесен именно по частному спортивному комплексу.

Что касается слова "полигон" - сразу оно ассоциируется с военными, конечно, это не полигон - это спортивный комплекс, он частный и к военным отношения не имеет. То, что там проводилось, может действительно будут разбираться каким образом это все произошло, но это не полигон, сразу скажу, что к Вооруженным Силам не имеет отношения